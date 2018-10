Lopetegui: "El resultat no reflecteix la realitat del partit"

Julen Lopetegui ha afrontat una roda de premsa difícil després de la derrota contra el Barça al Camp Nou (5-1). L'entrenador ha intentat fer lluir la seva feina, la dels seus futbolistes, tot i tenir la llosa del marcador. "És un derrota dura, Sempre és dura al camp del Barça. És veritat que hem tingut la sensació per donar-li la volta al partit, però no ha pogut ser. Hem tingut opcions molt clares. Ells han estat superiors en la primera meitat, sense tenir grans ocasions", ha dit.

"Al marge d'haver estat superiors, no han fet molt més. Al descans hem canviat coses, hem estat molt millors. No hem estat encertats, hem tingut pilotes al pal, lesions, i llavors hem rebut el tercer gol que ha trencat les nostres il·lusions. El 5-1 és un càstig excessiu. El resultat no reflecteix la realitat del partit", ha insistit.

Discurs de banda, el tècnic surt molt tocat de Barcelona. És conscient que pot estar vivint les seves últimes hores a la banqueta del conjunt madrileny. "Jo estic trist, com ho està el vestidor, però tinc forces. tot és reversible, per les distàncies i el temps que queda. I per la confiança del grup. Els jugadors estan agafant la forma. L'equip té vida durant tota la temporada. Estic trist, però tinc forces per seguir al capdavant de la plantilla. Jo no haig de prendre les decisions", ha assegurat.

El basc ha mantingut la seva postura, serena, trencant amb la tensió de la prèvia. "Han passat moltes coses aquestes setmanes, i jo com a entrenador, em toca agafar-les, assumir-les, i millorar-les. Les dinàmiques s'acaben en algun moment. Estic convençut que l'equip donarà una bona cara. Si no m'he queixat fins al moment, ara no ho faré. Els meus jugadors han fet un gran esforç. No han tingut premi quan el Barça ha estat totalment descontrolat. Al futbol d'aquest nivell, si no ets contundent, el rival aprofita les seves ocasions", ha comentat.