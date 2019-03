Luis Enrique no dirigirà el partit d'Espanya contra Malta

Luis Enrique Martínez, seleccionador espanyol, no s'asseurà aquest dimarts a la banqueta per dirigir el partit que enfrontarà Espanya contra Malta (20.45 hores) de classificació per a l'Eurocopa del 2020. "Informem de l'absència del nostre seleccionador Luis Enrique Martínez al partit d'aquesta nit per motius familiars de força major. Preguem discreció i respecte a la seva intimitat", diu el tuit de la Federació Espanyola de Futbol que n'ha informat.

⚠️ OFICIAL | Informamos de la ausencia de nuestro seleccionador Luis Enrique Martínez en el partido de esta noche por motivos familiares de fuerza mayor. Rogamos discreción y respeto a su intimidad.



El segundo entrenador, Robert Moreno, dirigirá esta noche al equipo — RFEF (@rfef) 26 de març de 2019

El partit el dirigirà el segon entrenador, Robert Moreno.