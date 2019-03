El Madrid obre expedient a Isco

El Reial Madrid ha obert expedient a Isco Alarcón, segons ha avançat La Sexta. El club ha fet aquest pas després que el jugador malagueny no assistís a la xerrada prèvia al partit contra l'Ajax dimarts passat i no pugés després a l'autobús amb els seus companys fins al Santiago Bernabéu, on els blancs s'enfrontaven als holandesos en la tornada de l'eliminatòria de la Lliga de Campions.

Per aquest motiu, no ha convocat Isco per al partit d'aquest vespre contra Valladolid.