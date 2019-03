El Manchester City recupera el liderat i el United es retroba amb la victòria

El Manchester City ha inaugurat la 31a jornada de la Premier League jugant a domicili contra el Fulham. Pep Guardiola ha collat els seus jugadors per resoldre el partit en els primers minuts. I així ha sigut: en menys de mitja hora el City ja guanyava per 0-2. En paraules del tècnic català: " L'actuació en els primers 20 minuts, potser, ha sigut la millor de la temporada". Al minut cinc de partit, Bernardo Silva ha obert la llauna amb un gran xut col·locat i ras des de la frontal de l'àrea. Abans de la primera mitja hora, el Kun Agüero ha fet pujar el 0-2 definitiu al marcador de Craven Cottage amb una vaselina de bella factura. Amb aquesta victòria els 'citizens' recuperen el liderat, amb 77 punts –un per sobre del Liverpool, que jugarà demà–. Això sí, el City amb un partit menys perquè en té un d'endarrerit degut a la FA Cup.

El Manchester United, rival del Barça als quarts de final de la Champions League, s'ha retrobat amb la victòria. Després de perdre per 2-0 contra l'Arsenal i de caure eliminat a la FA Cup contra els Wolves, els 'red devils' han tornat a sumar els tres punts, aquest cop davant el Watford. Marcus Rashford ha inaugurat el marcador d'Old Trafford després de culminar un gran contraatac. L'anglès ha anotat el desè gol a la Premier, el seu millor registre a la competició domèstica.

A falta d'un quart d'hora per al final, Anthony Martial ha anotat el 2-0 després de caçar una pilota morta dins l'àrea. A l'últim minut de partit ha arribat el 2-1 definitiu. Doucouré ha retallat distàncies, després d'una gran jugada col·lectiva, però sense temps per a la gesta. Pendent del que facin demà Arsenal i Chelsea, el Manchester United tanca les places de Champions amb 61 punts.