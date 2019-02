Montilivi acollirà el Catalunya-Veneçuela el 25 de març

Montilivi és l'escenari escollit per disputar el dilluns 25 de març un partit amistós entre la selecció catalana absoluta i Veneçuela, número 31 del rànquing FIFA. Per primera vegada en la història el partit es disputarà en una finestra de dates FIFA. El combinat veneçolà, el rival amb el rànquing més alt amb què s’ha enfrontat Catalunya els últims anys, disposarà per al partit de totes les seves estrelles, com ara Salomón Rondón, Roberto Rosales, Jefferson Savarino i Yangel Herrera.

Dos anys després de l’últim partit que va jugar Catalunya, davant Tunísia, també a Montilivi i que va acabar amb empat (3-3), el combinat nacional es torna a calçar les botes per enfrontar-se amb Veneçuela. Un rival que tres dies abans, el 22 de març, disputarà un altre amistós amb l'Argentina al Wanda Metropolitano, a Madrid, com a preparació de cara a la Copa Amèrica del Brasil de l'estiu.

L’enfrontament entre Catalunya i Veneçuela serà el dilluns 25 de març a Montilivi, amb horari pendent de confirmar.