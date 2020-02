Mourinho s'endú els tres punts contra el City de Guardiola (2-0)

El Tottenham ha superat aquest diumenge el Manchester City (2-0) en el partit del morbo de la Premier League. José Mourinho ha tornat a celebrar una victòria contra Pep Guardiola, fent més gran la ferida dels vigents campions, que segueixen sense trobar la tecla de l'èxit de la temporada passada. Ni les moltes baixes dels londinencs ha trencat el guió general dels últims mesos.

El partit ha tingut de tot. Ha fet justícia a l'atmosfera mediàtica que l'acompanyava, amb més detalls i emoció que futbol. El resultat ha pogut ser diferent si els visitants haguessin aprofitat les seves ocasions. Primer Sergio 'el Kun' Agüero, topant-se amb Hugo Lloris i el pal en un mà a mà molt clar davant la porteria. La més clara l'ha tingut minuts després İlkay Gündoğan fallant un penal assenyalat pel VAR. Ha estat l'acció que ha obert la caixa de la polèmica.

El sistema de videoarbitratge ha tornat a ser protagonista després de l'errada del migcampista del City. Ha decidit que un contacte de Lloris contra Sterling, intentant controlar el refús, no ha estat suficient per xiular el segon penal de la jornada. La graderia de l'estadi ho ha celebrat com una golejada. Mourinho i el seus jugadors han canviat de xit. Han passat de la desesperació i d'anar a remolc en la dinàmica del joc a dominar gràcies a l'expulsió per doble groga d'Oleksandr Zinchenko i al gol del debutant Steven Bergwijn, signant una tisora preciosa des del balcó de l'àrea. Son Heung-Min ha tancat el marcador en una transició ofensiva, castigant les errades en la sortida de pilota que ha fet el City. La lesió de Raheem Sterling ha accentuat les alarmes. La temporada dels de Guardiola passa per l'eliminatòria de Lliga de Campions contra el Reial Madrid de Zinedine Zidane. Tenen menys d'un mes per posar en marxa l'engranatge col·lectiu.