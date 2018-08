El Nàstic busca a Gijón el primer triomf de la temporada

El Nàstic visita aquest diumenge l'Sporting a El Molinón (19h / LaLiga TV), i buscarà el primer triomf de la temporada després d'haver punxat a casa contra el Tenerife (1-1). L'entrenador del Nàstic, José Antonio Gordillo, no podrà comptar amb els lesionats Javi Jiménez i Ramiro Guerra. El primer va tenir una ruptura a un dit del peu i serà baixa fins al pròxim octubre i el migcampista, arribat aquesta setmana cedit pel Vila-real, es va lesionar durant l'entrenament de dijous i també s'ha quedat a Tarragona.

Per decisió tècnica, Gordillo no ha convocat el porter Dimitrievski, pendent de la seva sortida en forma de traspàs. Tampoc ha citat Pol Valentín, Arzo i Dumitru, que es van quedar fora de la primera llista pel mateix motiu. El tècnic del Nàstic apel·la a la primera mitja part que van fer els seus davant el Tenerife per intentar donar la sorpresa al camp d'un dels equips forts de la Lliga 1/2/3.

El tècnic dels asturians, Rubén Baraja, té diverses baixes, però també ha vist com han arribat aquesta setmana dos jugadors que sembla que seran claus: el davanter Uros Djurdjevic i l'extrem Álvaro Jiménez, que podrien debutar ja en aquest partit.