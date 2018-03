Nova desfeta de l'Arsenal a la Premier i s'allunya a 13 punts dels llocs d'accés a la Champions

Després d'encadenar dues derrotes doloroses consecutives contra el Manchester City pel mateix resultat (3-0), l'Arsenal ha perdut (2-1) aquest diumenge contra el Brighton, equip de la zona mitjana de la taula i que ha pujat aquest any a la Premier. El pitjor és la imatge que ha deixat l'equip que entrena Arsène Wenger, que ja fa tres partits seguits que no guanya a la lliga. Una dinàmica agreujada per la derrota a la final de la Copa de la Lliga amb el City (3-0) i contra l'Östersunds FK (1-2) a l'Europa League.

Aquest dissabte, el Brighton ha estat el nou botxí de l'Arsenal. L'equip local, on juga el català Bruno Saltor, ha resolt el partit a la primera meitat: al minut 30, Lewis Dunk i Glen Murray ja havien marcat els dos gols que els han acabat donant la victòria. A les portes del descans, Pierre-Emerick Aubameyang ha escurçat distàncies, però a la represa el conjunt de Londres ha estat incapaç de treure profit de la visita a Brighton.

Amb aquesta derrota, l'Arsenal està ara a 13 punts dels llocs d'accés a la Lliga de Campions i el Burnley amenaça de prendre-li la sisena plaça, ja que està a cinc punts. Està sent una temporada molt decebedora per a l'Arsenal perquè, a banda de ser sisens a la Premier, no han jugat a la Champions, el City els va golejar a la final de la Copa de la Lliga i un equip de segona, el Nottingham Forest, els va eliminar de la FA Cup.