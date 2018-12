Obliguen aficionats de Boca Juniors a llençar mocadors grocs a les portes del Bernabéu

En un dels accessos a l'estadi Santiago Bernabéu, on aquest vespre es disputa la tornada de la final de la Copa Libertadores entre el River Plate i l Boca Juniors, un dels agents de seguretat ha obligat aficionats del Boca Juniors a llençar mocadors de color groc, un dels colors característics (junt amb el blau) de l'equip 'xeneize'. Els aficionats, incrèduls, han hagut de llançar el mocador en un petit contenidor on ja hi havia altres mocadors de color groc.

L' incident ha sigut captat en vídeo i compartit a les xarxes socials per la Cadena SER. El groc és el color amb què s'identifica la denúncia i es reclama la llibertat dels presos polítics catalans i el retorn dels exiliats.