La Premier sacseja la Lliga espanyola

Aquest dijous s'acaba el mercat de fitxatges a Anglaterra i els clubs de la Premier estan ultimant els seus moviments perquè a partir de les 18.00 h (hora catalana) ja només podran vendre futbolistes, no fitxar-ne. Al mercat anglès, on més diners es mouen estiu rere estiu i on hi ha diversos clubs amb un alt potencial ecònomic i mediàtic, com són el Manchester United, el Manchester City, el Chelsea o Liverpool, es tancaran entre avui i demà moviments d’última hora que implicaran equips de la Lliga espanyola, entre ells, el Barça.

El blaugrana que més números té de fer les maletes cap a Anglaterra és Yerry Mina. El central colombià ahir es va exercitar al marge del grup i només falta que es decideixi entre les dues opcions finals que contempla: l’Everton o el Manchester United de José Mourinho. L’operació es tancaria per una quantitat superior als 30 milions d’euros i, d’aquesta manera, el Barça superaria en escreix la inversió que va fer al gener quan va pagar 12 milions al Palmeiras. Mina, de 23 anys, s’ha generat un bon cartell al Mundial en què, tot i que la selecció de Colòmbia va caure als vuitens de final contra Anglaterra, el central va arribar a encadenar tres partits consecutius marcant gol.

Des del Barça es veu amb bons ulls l’operació, doncs la temporada passada Ernesto Valverde pràcticament no va comptar amb Mina durant els mesos que el va tenir a la seva disposició. El colombià, d’aquesta manera, podrà recuperar el seu somriure d’orella a orella característic i tornar a exhibir els seus balls després d’una etapa a Barcelona on, segons ha explicat ecentment, ha arribat a passar-ho malament i que, per moments, fins i tot va pensar que “no era vàlid”. Tampoc s’ha d’oblidar que Mina ocupa plaça d’extracomunitari i, ara mateix, hi ha tres futbolistes més al Barça amb aquesta condició, els brasilers Coutinho, –pendent d’aconseguir la nacionalitat portuguesa–, Arthur i Malcom.

Qui també podria marxar cap a terres angleses és André Gomes, ja que el West Ham del tècnic Manuel Pellegrini n’està interessat, tot i que el seu desig –que ara està lesionat i en té, com a mínim, per un mes– seria tornar al València.

Kepa, el porter més car de la història

El principal moviment de la Premier que ha sacsejat la Lliga és el fitxatge del jove porter de l’Athletic Club, Kepa Arrizabalaga, pel qual el Chelsea en pagarà els 80 milions de la seva clàusula. Un traspàs que obre les portes de sortida del club londinenc a Thibaut Courtois, que podrà complir el seu desig de fitxar pel Reial Madrid, on resideixen els seus fills. Ahir, el belga no va acudir als entrenaments per segon dia consecutiu, fet que li va costar l’obertura d’un expedient per part del club anglès.

El fitxatge de Kepa, que té 23 anys i és internacional amb la selecció espanyola absoluta, serà el traspàs més car de la història del futbol d’un porter. Els 80 milions que abonarà el Chelsea superen els 62,5 (més 10 en variables) que ha pagat, aquest mateix estiu, el Liverpool pel brasiler Alisson Becker. D’altra banda, l’arribada de Courtois al Madrid deixa en una situació delicada a Keylor Navas, titular fins ara per davant de Kiko Casilla. Mentre que Iago Herrerín passaria a ser el porter titular dels bascos. Qui també podria deixar el club blanc és el migcampista croat Mateo Kovacic, que podria fer les maletes, precisament, cap al Chelsea.