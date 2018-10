Quina empremta queda de Guardiola a Alemanya?

Pep Guardiola torna a ser a Alemanya tres temporades després d’acomiadar-se del Bayern Munic. El seu Manchester City juga al camp del Hoffenheim “la primera de les cinc finals” que li queden per superar la fase de grups de la Champions després de caure a casa contra l’Olympique de Lió (1-2) en la primera jornada. La seva presència dona llustre al partit més important que hagi vist mai el Rhein-Neckar Arena de Sinsheim.

En el retorn de Guardiola a Alemanya és Julian Nagelsmann qui fa d’amfitrió a la banqueta rival. “Estem en contacte per SMS. M’impressiona com sent tan jove [31 anys] cada temporada ha fet millorar el seu equip. Tindrà molt èxit en la seva carrera. Espero que aquest no sigui l’últim cop que ens hi enfrontem”, va elogiar-lo el català.

Nagelsmann és justament el tècnic, dels 18 que competeixen actualment a la Bundesliga, que més ha reconegut que es deixa inspirar pel de Santpedor. ¿Però què queda visible exactament del pas de Guardiola pel futbol alemany? “Nagelsmann és potser l’entrenador que més recorda Guardiola a Alemanya, si bé és més pragmàtic que Pep. Intenta jugar amb un estil ofensiu, tot i haver perdut Süle, Wagner, Gnabry [ara al Bayern], Rudy i Uth [al Schalke], els seus cinc millors jugadors”, apunta Martin Schneider, periodista del Süddeutsche Zeitung. La variabilitat tàctica que va exhibir el Bayern de Guardiola entre el 2013 i el 2016 “a tot estirar ha influït Nagelsmann i Thomas Tuchel [ara al PSG]”. “Altres entrenadors alemanys són més de l’opinió que només es pot treballar amb la pilota quan posseeixes un equip de Guardiola. Que ell hagi invertit tants diners al City per construir-se el seu equip és una prova d’això”, analitza Schneider.

Guardiola, que va guanyar tres Lligues, dues Copes, una Supercopa europea i un Mundial de Clubs amb el Bayern, va tenir clar des que hi va aterrar que feia un futbol contracultural en un país que valora sobretot els resultats. “Pel que sé de converses amb molts fans del Bayern, el que va desaprofitar Guardiola és l’ocasió de construir una connexió amb la gent. No va concedir entrevistes. I sempre va transmetre la sensació que veia el Bayern com un projecte més que no pas com una cosa de cor. Pràcticament tots els fans m’han dit: «El Bayern no ha jugat mai un futbol tan bo i dominant com amb el Pep i per això el respectem. Però entenem que marxés. D’alguna manera no es va familiaritzar mai amb el Bayern»”, afirma Schneider.

Un tècnic poc entès

I tàcticament? “Crec que sobretot el Pep, al costat de Klopp i Löw, ha demostrat als alemanys que el futbol es pot pensar diferent. Fins al 2006 i en gran part fins al 2009-10 (amb l’arribada de Van Gaal al Bayern), el futbol alemany estava encallat sense esperança en patrons antics. Entrenadors com Tuchel o Nagelsmann, així com Philipp Lahm [ara vinculat a la Federació Alemanya], han experimentat amb Pep com es pot pensar el joc -indica Schneider-. Però em temo que amb una visió a llarg termini Guardiola també serveix d’exemple a Alemanya que el futbol de possessió de pilota està superat. La desfeta d’Espanya [al Mundial] i l’eliminació del City a la Champions justament contra el Liverpool de Klopp serveixen a molts de prova que el domini a través de la possessió de la pilota només funciona quan es té l’equip perfecte per a això: el Barça el 2009 i el 2011. I si no és el cas, llavors és millor ser més pragmàtic”, conclou el periodista del Süddeutsche Zeitung.

Des de Zeit Online, el redactor Oliver Fritsch ho resumeix: “A Alemanya s’ha entès poc Pep Guardiola. Malauradament gairebé no ha deixat empremta. Una excepció és segur Lahm, l’alemany espanyol. Confio que guanyi influència en el futbol alemany”. Per a Fritsch, “cal dir simplement que a Alemanya no hi ha cap bona escola d’entrenadors”. “Tampoc hi ha cap cultura futbolística, cap estil característic d’Alemanya, al contrari que a Espanya. I al capdavant dels tècnics del món hi ha Guardiola. La seva idea de futbol és d’avantguarda. Tàcticament és modern, ofensivament radical i variable. A més, té una mirada precisa per a la qualitat individual i dirigeix i fa evolucionar els seus equips de manera convincent”, remarca el periodista.

Comprès o no per l’Alemanya futbolística, Guardiola anirà contra el Hoffenheim a imposar el seu futbol i per feina.