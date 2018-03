La Reial Societat destitueix Eusebio Sacristán

La Real Societat ha destituït aquest diumenge al seu entrenador, Eusebio Sacristán, i ha acordat la rescissió del contracte del seu director esportiu, Lorenzo Juarros "Loren", segons ha confirmat el club Txuriurdin en un comunicat. El tècnic del filial, Imanol Alguacil, es farà càrrec de l'equip fins al final de la temporada.

La mala dinàmica de l'equip aquesta temporada va fer explotar aquest dissabte a la grada d'Anoeta, que va demanar crits la destitució de Loren i no es va dirigir a Eusebio perquè es va donar per fet que no continuaria el pròxim any,.

La derrota davant el Getafe, amb una molt mala imatge al segon temps, ha precipitat les decisions de la junta directiva de la Reial Societat que, a falta de nou jornades per finalitzar la Lliga, ha decidit destituir Eusebio. La Reial és quinzena amb 33 punts lluny dels llocs d'accés a Europa League.