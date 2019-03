Reunió secreta entre la UEFA i els clubs importants per canviar la Champions

Els clubs més importants del futbol europeu mantindran una reunió secreta amb la UEFA aquest dimarts per discutir possibles canvis en el format de la Lliga de Campions, d'acord amb diverses persones familiaritzades amb el tema que cita 'The Wall Street Journal'. Aquestes han de ser les primeres converses formals amb la intenció explícita de reformar el futbol europeu. Les converses tot just estan començant i qualsevol canvi està lluny de ser segur i és poc probable que entri en vigència abans de l'any 2024, tal com indiquen les fonts del diari.

Els canvis que han de discutir aquesta setmana a Nyon (Suïssa) podrien tenir un abast important, ja que hi ha sobre la taula una proposta incipient per reemplaçar l'estructura de classificació del torneig amb un sistema més tancat de promoció i descens que afavoriria els clubs més grans i rics d'Europa i dificultaria la classificació dels equips més petits. Una altra proposta busca desplaçar els partits de la Lliga de Campions dels seus dies entre setmana al cap de setmana, un canvi que afectaria les lligues estatals.

Els clubs estaran representats a la trobada pel consell de l'Associació Europea de Clubs, un organisme liderat per Andrea Agnelli, el president del Juventus, que representa 232 equips europeus. La junta també inclou executius de gegants europeus com el Manchester United, el Barça i el Bayern de Munic, segons la informació que publica el diari.

El grup hauria estat pressionant durant anys per renovar les competicions europees per protegir els equips més grans i garantir la seva participació. Un portaveu de la UEFA citat pel 'Wall Street Journal' ha confirmat que la reunió s'havia de dur a terme i l'ha qualificat de "sessió de pluja d'idees". Assenyala que es duran a terme altres trobades amb altres parts interessades abans de considerar qualsevol canvi en les competicions.

Les converses es produeixen enmig dels temors d'una sortida per part d'alguns dels clubs més rics, que habitualment han amenaçat amb separar-se de les estructures existents i començar una superlliga tancada.