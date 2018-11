El Reus i els dubtes en el sistema de joc

El Reus Deportiu rebrà aquest dissabte la visita del Lugo (16.00h, LaLiga 123 TV) a l'Estadi Municipal amb el dubte del sistema que utilitzarà el seu entrenador, Xavi Bartolo. El conjunt català tornarà a jugar davant la seva afició després d'una derrota a Riazor davant el Deportivo de la Corunya (2-0) que va centrar els focus en l'esquema de Bartolo: apostar pels tres centrals o tornar al 4-4 -2.

Els reusencs van encaixar gol als 40 segons del partit. La diferència va augmentar fins al 2-0 instants després del descans. En aquell moment, el tècnic va realitzar un triple canvi per jugar amb dues línies de quatre i dos puntes que va fer que l'equip donés un pas endavant. En l'apartat de baixes, Bartolo seguirà sense poder comptar amb els tres lesionats de les últimes setmanes: el central Mikel Villanueva i els extrems Ricardo Vaz i David Querol, aquests dos últims amb lesions de llarga durada.

Si el Reus torna finalment al 4-4-2, la gran novetat a l'onze seria la inclusió d'Àlex Carbonell com a quart migcampista, després de la gran segona meitat que va realitzar a Riazor. El futbolista català acompanyaria als incombustibles Gus Ledes, Juan Domínguez i Mario Ortiz, escuders dels dos puntes, Fran Carbia i Miguel Linares.

Tampoc s'han previst canvis ni a la porteria, on Edgar Badia és titular, ni a la línia defensiva. Aquí actuaran Bastos i Guerrero com a laterals i Olmo i Catena ocupant la parella de centrals. L'equip té una bona oportunitat per sumar tres punts contra un rival directe, un Lugo que ha hagut de canviar el seu entrenador. Els gallecs intentaran seguir amb les bones sensacions del debut d'Alberto Monteagudo a la jornada anterior.