Ronaldinho, una joguina trencada

L’exjugador del Barça Ronaldinho Gaúcho ja porta cinc dies a l’Agrupación Especializada, unes instal·lacions propietat del govern paraguaià als afores d’Asunción reconvertides en presó fa uns anys per a interns especials. Acompanyat de polítics corruptes, testimonis protegits o narcotraficants, el brasiler viu uns dies estranys, ja que les autoritats han permès que els admiradors li portin menjar, com ara pizzes o carn, en les hores de visites programades. Ronaldinho, que va arribar a les instal·lacions emmanillat i acompanyat del seu germà Roberto de Assis, ha acabat fent-se selfies amb policies, presenciant un torneig de futbol sala al patí de la presó i passant estones amb Carlos Gamarra, un exjugador internacional paraguaià que l’ha visitat dos cops per fer-li companyia. “Està trist, és normal”, va dir Gamarra.

“És una joguina trencada. Però té màgia. Sempre somriu. I tothom recorda com jugava. Treballar amb ell no és fàcil, és com un nen petit que no fa mai cas”, explica un treballador del Barça que ha coincidit amb Ronaldinho en actes on feia d’ambaixador del club. “El seu germà és diferent. Saps que és qui pren les decisions, que és dur negociant i amaga coses”, afegeixen al Barça, on la llista de cops que Ronaldinho va arribar tard a actes no s’acaba mai. Al club encara recorden com en el seu primer any al Barça, el 2003, ja va arribar tard a un acte amb autoritats polítiques d’Irlanda del Nord, durant la gira d’estiu que va portar l’equip a Derry. “Era un jugador increïble, però no era professional. Més d’un cop va arribar a entrenar borratxo”, va denunciar fa uns mesos Aleksandr Hleb, que va ser company de vestidor seu poc després.

Ronaldinho, que anant de viatge en la seva etapa al Barça es va arribar a oblidar el passaport però va poder volar perquè tothom el coneixia, sempre ha estat representat pel seu germà Roberto, exjugador del Grêmio com ell. Roberto, però, va tenir una greu lesió i, després de jugar a Suïssa i el Japó, va centrar la carrera a cuidar el germà petit. I li va aconseguir grans traspassos. Però també l’ha dut a la presó.

Un cop va marxar del Barça, Ronaldinho va continuar guanyant diners. Va jugar en cinc clubs diferents en tot just set anys: Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro de Mèxic i Fluminense. Cada traspàs omplia les butxaques de la família, però els diners es gastaven ràpid. El 2018, de fet, a Ronaldinho li van confiscar el passaport en el context d’una investigació per haver construït un molí de sucre i un moll en un llac sense permís. Això va permetre descobrir que només tenia 6 euros al banc. El 2019 va arribar a un acord per pagar la multa utilitzant diners que tenia en bancs estrangers, gràcies a la gestió del nou president del Brasil, Jair Bolsonaro, que s’ha intentat envoltar de persones famoses a canvi de fer favors. El polític d’extrema dreta li va concedir un sou com a nou “ambaixador turístic” del Brasil, i ara afirma que lluitarà per treure’l de la presó.

Ronaldinho i el seu germà van ser detinguts fa una setmana al Paraguai, on havien de participar en un acte benèfic. Tots dos van entrar al país amb passaports falsos paraguaians. Inicialment van sortir en llibertat sense càrrecs, però van ser detinguts de nou poc després. “La justícia no ha tingut en compte que Ronaldinho no sabia que estava cometent un delicte, perquè no entenia que li van donar uns documents falsos. Ell és tonto”, va dir el seu advocat, Adolfo Marín. La cantant brasilera Malu Aires, per exemple, va publicar a les xarxes un text on afirmava: “Aquests germans ja tenen un llarg historial d’escàndols, evasió fiscal i fraus que fan camuflats, com si fossin accions benèfiques. Però gairebé mai paguen pels seus delictes”. La policia treballa amb la hipòtesi que tots dos formaven part d’una operació per netejar diner negre liderada per una empresa paraguaiana. Ronaldinho, segons la seva defensa, no sabia res d’això. “L’han fet servir. I ell mai ha entès que és una joguina” expliquen.