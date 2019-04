Rubi: "El que més m'omple és l'alegria dels futbolistes"

L'entrenador de l'Espanyol, Joan Francesc Ferrer Sicília, 'Rubi', ha admès en la roda de premsa posterior al partit contra el Girona a Montilivi que el que més l'omple "és l'alegria" dels futbolistes, "la manera com ho han celebrat, la manera com s'ho han guanyat". "Hem merescut la victòria, però és veritat que hem tingut una mica de sort en el segon gol", ha sentenciat l'entrenador català, satisfet per la victòria.

"Està sent una temporada molt irregular. Vam posar el llistó molt alt al principi i després no ens ha sortit com esperàvem. Tots necessitàvem una alegria així, també l'afició", ha reconegut Rubi. El tècnic blanc-i-blau ha comentat que el seu equip no vol "mirar a baix [de la classificació]" i ha recordat que per continuar aspirant a Europa els queda "una bala" que passa "per guanyar l'Alabès".

Rubi, a més, també s'ha desfet en elogis a l'hora de valorar el partit completat per Sergi Darder, que ha marcat el primer gol del conjunt blanc-i-blau i ha provocat el segon. "És un futbolista diferent. Té un talent espectacular. És molt important per a nosaltres. Quan flueix ens passen coses positives en atac", ha remarcat Rubi.