Rubiales vol una Supercopa amb format de Final Four

Si l'assemblea de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ho aprova al mes d'abril, aquest mateix any viurem una Supercopa d'Espanya amb nou format. Luis Rubiales, president de la federació, ha anunciat durant el transcurs d'un esmorzar informatiu de l'agència Europa Press que impulsarà un torneig amb format de Final Four en què s'enfrontarien els dos primers classificats de la Primera Divisió i els dos finalistes de la Copa del Rei en dues semifinals i una final, sense partit pel tercer i el quart lloc.

La competició es disputaria en una sola ciutat durant diversos dies, i es generaria el que ha qualificat de "festa del futbol", per revitalitzar l'interès per un torneig que els últims anys ha passat a ser poc més que un torneig d'estiu.

Rubiales també ha confirmat que tant si es tira endavant aquest nou format com si no, la Supercopa 2019 tornarà a sortir de l'Estat després de l'èxit que va tenir, segons la seva opinió, l'edició de l'estiu passat a Tànger (Marroc).

El president de la RFEF també ho ha aprofitat per explicar les seves intencions de presentar candidatura per al Mundial de l'any 2030: "No deixaré córrer una carrera si tinc la possibilitat de guanyar-la".