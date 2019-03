Segueix el serial al Madrid: la tensió es trasllada al vestidor

El Reial Madrid segueix sent un incendi constant. L'eliminació de dimarts als vuitens de final de la Lliga de Campions contra l'Ajax (1-4) ha acabat de dinamitar la tranquil·litat -agafada amb pinces- madrilenya. El primer símptoma va ser una discussió d’alt voltatge entre el capità Sergio Ramos i Florentino Pérez després del partit contra l'Ajax. Segons va avançar el diari esportiu 'As', el president va anar al vestidor després de l’eliminació europea amb l’Ajax i va recriminar als jugadors el seu comportament durant el partit, així com la seva falta de dedicació i l’excés de dies lliures de la plantilla.

Florentino fins i tot hauria arribat a utilitzar el terme 'vergonyós'. Una informació de la Cadena Cope assegura que la tensió s'ha traslladat ara al vestidor. Ramos, novament protagonista, hauria assumit la responsabilitat d'intentar reconduir la dinàmica i acabar la temporada de la millor forma. Les ràdios apunten que el to de la conversació hauria estat dur i crític amb els jugadors que mostren una implicació menor: o formes part del grup, o abandones el vaixell.

Missatge per a navegants com Gareth Bale, Kroos o Isco Alarcón, entre d'altres. Segons la Cadena Cope, l'ex del Màlaga va aprofitar la xerrada de Ramos per disculpar-se amb l'equip. El migcampista va abandonar dimarts la Ciutat Esportiva de Valdebebas instants després que Solari fes públic que veuria el partit de Lliga de Campions des de la graderia. L'andalús no va voler pujar a l'autobús de l'equip per anar al Santiago Bernabéu, com és habitual.