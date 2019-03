Forta discussió entre Sergio Ramos i Florentino: "Em pagues i me'n vaig"

La derrota per 1-4 i la conseqüent eliminació de la Lliga de Campions a mans de l'Ajax als vuitens de finals ha enfonsat el Reial Madrid en una profunda crisi. La derrota contra el conjunt holandès va claudicar una setmana dramàtic al Santiago Bernabéu en què els blancs han dit pràcticament adéu a totes les competicions a principis de març. El diari esportiu AS ha publicat aquest divendres que el president del Madrid, Florentino Pérez va acudir al vestidor després de l'eliminació contra l'Ajax i va recriminar als jugadors els seu comportant durant el partit i la seva manca de dedicació, arribant a utilitzar el terme "vergonyós".

Segons el rotatiu madrileny, Florentino es va discutir amb el capità, Sergio Ramos, que havia vist el partit des de la grada mentre gravava un documental ja que va forçar una targeta groga en l'anada per ser sancionat. Davant les acusacions del president blanc al vestidor, Ramos hauria saltat acusant-lo d'haver fet una mala planificació esportiva i culpant-lo del desastre. Sempre segons l'AS, Ramos hauria dit a Florentino: "Tu em pagues i jo me'n vaig. Ho he donat tot i m'he partit la cara per aquest escut, per aquest club i, fins i tot, per tu". Una discussió que hauria tingut lloc davant de la resta de la plantilla.