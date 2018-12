Tata Martino, nou seleccionador mexicà

El president de la Federació Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, ha confirmat que l'argentí Gerardo 'Tata' Martino serà el seleccionador mexicà de futbol per complir el cicle mundialista de Qatar 2022. De Luisa, present a la final del Torneo Apertura mexicà a l'estadi Azteca, ha reconegut que Martino, exentrenador del Barça i recent campió amb l'Atlanta United de la MLS, serà l'entrenador de Mèxic.

La selecció mexicana ha estat dirigida els últims quatre anys pel colombià Juan Carlos Osorio, que va arribar als vuitens de final al Mundial de Rússia 2018, una franja psicològica que atordeix a la selecció mexicana, ja que s'ha quedat encallada en aquesta fase des del Mundial dels Estats Units 1994.

Osorio no va renovar amb Mèxic i des de l'agost passat la nova directiva que comanda la Federació Mexicana de Futbol, encapçalada per Yon de Luisa, va començar la recerca d'un nou entrenador. Després de parlar amb més de 20 candidats s'han decidit per Martino a canvi de 2,2 milions de dòlars l'any.

S'espera que Gerardo Martino, que hauria enviat gent del seu cos tècnic a presenciar la final de Mèxic d'aquest diumenge, tanqui els últims detalls del seu contracte abans de Nadal per ser presentat al gener i debutar al març en un amistós contra Xile.