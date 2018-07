La UEFA tornarà a revisar el 'fair play' financer del PSG

La UEFA ha decidit tornar a investigar el cas del suposat 'dopatge financer' del PSG a proposta de la cambra d'adjudicació del comitè de control financer dels clubs (CFCB) d'aquest organisme europeu. Així ho ha esmentat la UEFA en un comunicat: "A la llum de la recent decisió de l'investigador en cap del CFCB, que va començar l'1 de setembre del 2017, el president del CFCB ha decidit enviar aquesta decisió perquè sigui revisada". Segons apunta el diari 'El País', la cambra adjudicadora del control financer dels clubs veu indicis clars de 'dopatge monetari' en la relació entre el club parisenc i l'estat de Qatar.

D'aquesta manera, el cas pren un nou gir després que, el passat 13 de juny, la cambra d'investigació del CFCB hagués decidit no sancionar el PSG en considerar que el club francès va mantenir una "desviació acceptable" del punt d'equilibri els anys 2015, 2016 i 2017. Segons va informar en el seu moment la UEFA, per al càlcul de l'equilibri no es va tenir en compte l'any fiscal del 2018. El màxim organisme europeu també va anunciar que mantindria "una estreta vigilància sobre el club i l'impacte financer dels traspassos des de l'estiu del 2017 fins al que faci en el pròxim període de transferències".

L'estiu del 2017 el PSG va invertir més de 400 milions d'euros amb els fitxatges del brasiler Neymar i la cessió del francès Kylian Mbappé i, segons va afirmar el rotatiu francès 'L'Equipe', per equilibrar els seus comptes ha de fer ara operacions per ingressar uns 60 milions d'euros. De moment, ja ha traspassat el migcampista Javier Pastore al Roma per uns 25 milions d'euros i el lateral esquerre Yuri Berchiche a l'Athletic de Bilbao per un preu molt similar.