El València es juga la temporada davant l’Atalanta

El València s’enfronta aquest dimarts a l’Atalanta (21 h, Movistar+ Liga de Campeones) en el partit de tornada dels vuitens de finals de la Champions. L’equip valencianista haurà d’aconseguir una gran gesta per superar el conjunt bergamasc, que es va emportar un gran resultat de Milà (4-1).

L’enfrontament ve condicionat per la decisió de les autoritats que el partit es jugui a porta tancada davant l’amenaça del coronavirus. Mestalla estarà clausurat per als mitjans de comunicació i aficionats, que no podran mostrar el seu suport en una nit decisiva per al futur del club.

A la ciutat del Túria són conscients que les aspiracions de la temporada passen únicament per seguir vius en la màxima competició continental. A més, el quadre xe no arriba al duel amb les millors sensacions després d’ensopegar divendres en la seva visita a l’Alabès (1-1).

L'entrenador Albert Celades no podrà comptar amb la seva parella de centrals titulars, ja que tant Gabriel Paulista com Ezequiel Garay segueixen lesionats. Tampoc ho podrà fer amb Eliaquim Mangala, que segueix sense recuperar-se dels seus problemes musculars. Amb Mouctar Diakhaby com a únic efectiu a l’eix de la defensa, el tècnic haurà de buscar una solució d’emergència per resoldre els problemes a la part de darrere. En atac, la baixa sensible de l’uruguaià Maxi Gómez serà coberta amb el retorn de Rodrigo Moreno, que ja va disputar els seus primers minuts a Mendizorrotza.

Per la seva banda, l’Atalanta està en un gran estat de forma després d’haver aconseguit una nova golejada davant el Lecce (2-7) en la passada jornada. El conjunt entrenat per Giampiero Gasperini, quart a la Serie A, ha trencat tots els registres anotadors a Europa: 70 gols en 25 partits disputats.

El València necessitarà com a mínim una victòria per 3-0 si vol accedir als quarts de final de la Lliga de Campions davant un rival que, tot i trobar-se en la seva primera participació, ha aconseguit convertir-se en l’equip de moda.