El Valladolid prohibeix als seus jugadors ser convocats amb Catalunya

El Valladolid ha anunciat aquest dimarts que no permetrà que els seus jugadors siguin convocats per la selecció catalana per disputar l'amistós de dilluns vinent contra Veneçuela. A més, tampoc donarà permís a l'entrenador Sergio González, un dels seleccionadors del combinat català, perquè s'assegui a la banqueta.

Tot i que Gerard López i Sergio González encara no han donat la convocatòria (la faran oficial aquest dimecres al migdia), el Valladolid va anunciar dilluns que Rubén Alcaraz i Jordi Masip estarien a la llista de Catalunya, però aquest dimarts ha puntualitzat que els dos jugadors no podran participar en aquest partit. El club assegura que "respecta la Federació Catalana de Futbol" però entén que "ha de fer prevaler els seus propis interessos esportius en una fase decisiva de la temporada i evitar córrer riscos que puguin suposar una lesió d'algun d'aquests dos futbolistes, fins ara claus per a l'equip".