Xavi, baixa d'última hora per al Catalunya-Veneçuela

Xavi Hernández no disputarà aquest dilluns el partit entre la selecció catalana de futbol i Veneçuela a Montilivi. L'excapità del Barça ha caigut a última hora de llista de Gerard López per motius esportius, segons ha anunciat la Federació Catalana (FCF). El comunicat explica que els compromisos de l’Al Sadd Club de Qatar han obligat el migcampista a renunciar a la convocatòria.

"Tant el jugador com la FCF han treballat fins a l'últim moment per assegurar la seva presència un any més amb el combinat català, però no ha sigut possible per motius esportius", apunta l'escrit oficial de la FCF. Sense Xavi, la llista del combinat català estarà formada per un total de 22 jugadors. Riqui Puig, Javi Puado i Pere Milla van ser els últims en incorporar-se a la llista, ja definitiva.

La Federació ha publicat que Montilivi presentarà una entrada de gala després d’exhaurir-se durant les últimes hores totes les entrades anticipades que quedaven a la venda al públic. Les taquilles han penjat el cartell de "no queden localitats a la venda".