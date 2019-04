Zinedine Zidane: "Aquí hi ha molts jugadors amb els quals podem fer caixa"

Zinedine Zidane s'ha mostrat molt contundent sobre la possible venda d'alguns jugadors en la prèvia del partit contra el Leganés de dilluns (21 h, beIN Sports). "Aquí hi ha molts jugadors amb els quals podem fer caixa perquè tots són molt bons. Molts clubs volen els jugadors del Reial Madrid, no és cap novetat. Ja veurem què fem l'any vinent", ha sentenciat el tècnic del Madrid quan li han preguntat per la situació d'Isco.

Molts jugadors del conjunt blanc estan a la rampa de sortida: Marcelo, Varane, Bale, el mateix Isco i fins i tot Kroos. Precisament, Zidane també ha parlat de l'alemany: "Es parla i es parlarà del Toni i d'altres jugadors que no voldré. L'única cosa que dic és que tindrem canvis, però no es produiran ara. Aquestes situacions les resoldrem al final de la temporada".

El Reial Madrid visitarà Butarque per enfrontar-se al Leganés dilluns. "Molts equips juguen el dilluns, ara ens toca a nosaltres", ha sentenciat Zidane respecte a disputar un partit aquest dia. Els blancs són tercers amb 60 punts, a cinc de l'Atlètic de Madrid i a 14 del Barça. Venen de guanyar l'Eibar per 2-1, després de remuntar el gol inicial de Marc Cardona amb doblet de Benzema. Per aquest partit, Zidane no comptarà amb Courtois, Ramos, Kroos i Vinicius per lesió; ni Reguilón, Brahim i Mariano per decisió tècnica.

El Leganés, per la seva banda, és 13è amb 40 punts, nou per sobre del descens. Sumen tres partits consecutius sense perdre: dues victòries (0-2 amb el Getafe i 1-0 amb el Valladolid) i un empat a un contra l'Alabès en l'última jornada.