El clàssic, un judici final per a Loptegui

L'entrenador del Reial Madrid, Julen Lopetegui, afronta el clàssic d'aquest diumenge com una sentència final sobre si seguirà com a tècnic del conjunt blanc o no. Segons ha pogut saber el Diari ARA, una derrota contra el Barça significaria el final Lopetegui com a tècnic del Madrid, una circumstància assumida per l''staff' madridista. Un tot o res per al preparador basc, que ha apostat per aquest onze per enfrontar-se al conjunt blaugrana: Courtois ; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Bale i Benzema.

Després de l'ajustada victòria (2-1) contra el Vitkoria Plzen de dimarts a la Lliga de Campions, Emilio Butragueño, encarregat de les relacions institucionals del Reial Madrid, va assegurar que Lopetegui seguiria, almenys, fins al clàssic d'aquest diumenge. Ara afronta un duel decisiu conscient que una derrota suposarà la seva sentència com a entrenador del conjunt blanc.