Les 3 claus abans de l'Espanyol-Barça

Amb Rubi, l'Espanyol ha guanyat un 3% de possessió i remata entre 3 i 4 vegades més per partit que amb Quique Sánchez Flores. Ha aconseguit que aquesta millora ofensiva no castigui l'equilibri defensiu a què ho apostava tot el tècnic la temporada anterior. La dinàmica actual de resultat ha rebaixat l'eufòria que s'havia apoderat de Cornellà-El Prat, però en la visita del Barça, la identitat de l'equip blanc-i-blau tornarà a ser la seva força principal.

Desplegar efectius a camp contrari

Els atacs de l'actual Espanyol impliquen a molts jugadors. La idea de Rubi és desplegar els laterals perquè ocupin zones altes del camp rival. El triangle que formen Granero, Darder i Marc Roca fa consistent aquesta pujada, que també reuneix als carrils interiors a Borja Iglesias i a un segon atacant.

540x306 Capacitat de desplegar efectius a camp contrari Capacitat de desplegar efectius a camp contrari

Que per fora se situïn homes com Sergio García o Leo Baptistao busca, precisament, aquesta ànima de davanter en la figura de l'extrem. Contra el Barça, ser capaç d'allargar la fase ofensiva serà determinant.

Generar perill des de la centrada i la transició

Tot i que vol portar la iniciativa, Rubi està dotant l'equip d'eines perquè sigui com més versàtil millor. La tradició contracolpejadora segueix donant molta energia a l'equip, que guanya temps amb Borja Iglesias i s'estira amb l'agilitat i qualitat de peces com Sergio García, Hernán Pérez o Baptistao. Piatti, menys protagonista, podria sorprendre per velocitat.

540x306 Borja Iglesias i la gestió del temps en un contraatac Borja Iglesias i la gestió del temps en un contraatac

La transició ràpida apareix com el recurs més efectiu per acabar de sentenciar els partits encarrilats i podria ser l'arma principal si el Barça s'apodera de la possessió.

540x306 Darder, peça d'enllaç en transicions Darder, peça d'enllaç en transicions

Si la gestió de la pilota va més repartida, les accions per fora poden fer mal als blaugranes, que no estan defensant especialment bé les accions de centrada a l'àrea. Darder, sumant-se als tres atacants, afegeix perill a les accions periquites.

540x306 Ocupació de zones de remat Ocupació de zones de remat

540x306 Darder se suma als rematadors Darder se suma als rematadors

Una Roca defensiva

Marc Roca és un dels noms propis de l'Espanyol de Rubi però sovint se li destaca la seva visió i gestió del joc en la sortida de pilota. Com a base de l'atac. La seva aportació ofensiva és inqüestionable, però en el que més està brillant el migcentre blanc-i-blau és en les seves vigilàncies defensives.

540x306 Marc Roca i el triangle defensiu amb els centrals Marc Roca i el triangle defensiu amb els centrals

Tanca bé els espais interiors amb els centrals per dominar les centrades del rival i cuidar els espais a l'esquena dels interiors. La zona Messi trobarà els ulls i les cames de Roca, que són el primer filtre per al tàndem David López-Mario Hermoso.