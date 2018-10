Un conveni col·lectiu i negociat amb l'AFE: les jugadores alcen la veu

Les jugadores de la Lliga Iberdrola volen un conveni col·lectiu i el volen ja. Demanen que es reguli un salari mínim, que a les lesionades se'ls donin garanties de cobrament total, que s'ajustin els horaris de partits (en la mesura que la televisió ho faci possible) i unes condicions mínimes per a les instal·lacions que acullin els partits. També s'ha parlat d'una clàsula d'embaràs sobre la qual també està treballant la RFEF. L'acord és una petició que fa anys que les jugadores reclamen i que, ara, reivindiquen amb més força.

En el seu camí per elaborar el primer conveni col·lectiu del futbol femení, les principals representants dels clubs de la Primera Divisió s'han estat reunint a Madrid en les últimes setmanes. Aquest dilluns 8 d'octubre, l'exfutbolista i vocal d'AFE, Fe Robles, va presidir una trobada amb les integrants del Comitè de Futbol Femení (les jugadores, Laura del Río (Madrid CFF), Mery Ruiz (CD Tacón), Sonia Bermúdez (Llevant), Aintzane Encinas (exfutbolista de la Reial Societat), Alexia Putellas (FC Barcelona), Vicky Losada (FC Barcelona), Marta Unzué (Athletic Club), Ainhoa Tirapu (Athletic Club), Eli Ibarra (exfubolista de l'Athletic Club) i Alicia Fuentes (Sevilla)) per avançar en aquesta qüestió. Dies abans de l'inici de la competició van reunir-se a la seu de l'AFE a Madrid totes les capitanes dels equips de la Lliga. L'exblaugrana i representant del Llevant, Ruth García, va ser una de les veus més insistents en la necessitat de tenir "el més aviat possible" el desitjat conveni.

540x306 Comunicat signat per les jugadores de l'Espanyol Comunicat signat per les jugadores de l'Espanyol

Però en les últimes hores, la línia de treball s'ha vist afectada per les queixes d'altres sindicats, com 'Futbolistas on' i la UGT, que també hi volen dir la seva i que critiquen que sigui l'AFE qui estigui centralitzant les converses. L'Associació de Futbolistes Espanyols defensa, però, que té el suport gairebé unànime de les implicades, com va certificar-se en una votació a finals de setembre. Per acabar-ho d'aclarir, les jugadores estan recopilant signatures aquests dies per confirmar el seu desig de ser representades per l'AFE i treballar, plegats, en l'acord per al conveni col·lectiu. Les jugadores de l'Athletic Club i l'Espanyol han sigut de les primeres a fer públic el seu comunicat signat per la plantilla.

La necessitat d'arribar a un acord és urgent i, fins i tot, s'ha estat valorant la possibilitat de fer vaga per evidenciar el problema. De moment, però, aquesta jonrnada es jugarà i s'ajornarà aquesta mesura, la més dràstica de totes.