A partir de l’11 de juny, futbol gairebé cada dia

El Consell Superior d’Esports, presidit per Irene Lozano, va confirmar la data de retorn de la lliga espanyola de futbol, aturada des de fa tres mesos per culpa del covid-19. El primer partit serà el derbi entre el Sevilla i el Betis el dijous 11 de juny, partit que donarà el tret de sortida a quatre setmanes en què es podrien viure partits cada dia, sumant els de Primera Divisió als de Segona. Fa pocs dies la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va donar permís a la Lliga per jugar partits els dilluns i els divendres només en el tram final d’aquesta caòtica temporada.

Una de les figures clau per aconseguir el retorn de la Lliga ha sigut Irene Lozano, que va aconseguir els anomenats pactes de Viana, pels quals la RFEF i la Lliga, normalment enemistats, es van posar d’acord per finalitzar la temporada i salvar així part dels pressupostos dels clubs, però també es van comprometre a donar molts milions a altres esports, tal com volia Lozano. El CSD va comunicar que “la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i La Lliga han acordat, dins del grup de contacte que conformen al costat del Consell Superior d’Esports, el format de desenvolupament de les onze jornades pendents perquè s’acabi la Lliga Santander i la Lliga SmartBank. La represa de la competició tindrà lloc durant el cap de setmana del 13 i el 14 de juny, i el primer partit el disputaran el dijous dia 11 el Sevilla FC i el Real Betis. L’última jornada se celebrarà, previsiblement i sempre en funció de l’evolució de la pandèmia, el cap de setmana de 18 i 19 de juliol”.

Els horaris de la primera jornada després de l’aturada els podria donar a conèixer el mateix president de la Lliga, Javier Tebas, al programa de televisió emès pel canal #Vamos cada diumenge, en el qual s’informa de les novetats referents al retorn de la competició. Encara queden alguns punts per resoldre, com el protocol per aturar partits si fa massa calor, tal com volen els jugadors, que representats pel seu sindicat, l’AFE, han aconseguit que la Lliga accepti no demanar la concentració de futbolistes durant molts dies abans dels partits, per evitar contagis. La idea de Tebas és que els partits es juguin entre les 19 h i les 22 h per evitar les hores de més calor. El gruix de partits es faran el cap de setmana, però també hi haurà cinc jornades entre setmana que ompliran el calendari de futbol fins al 19 de juliol.

Sense vacances

Després la major part d’equips marxaran de vacances, però aquells que juguen a Europa hauran de seguir actius per preparar la final de la Champions i l’Europa League. La data programada per a la final de la Champions és el 28 d’agost, motiu pel qual si un equip espanyol hi arriba gairebé no tindria vacances, ja que s’ha pactat el 12 de setembre com a data d’inici de la pròxima temporada. El calendari de la temporada 2020/21, de fet, serà complicat de quadrar, ja que la FIFA necessita un forat perquè arrenquin els partits de classificació per al Mundial del 2022 a Qatar.