Cristiano Ronaldo: “Em miren com si fos una màquina de fer gols"

Cristiano Ronaldo diu que està confiat “com sempre” sobre les seves possibilitats de guanyar la Pilota d’Or. I defensa que la temporada del Reial Madrid l’any passat “va ser excepcional, amb triomfs de Lliga i Champions”. El portuguès descompta els mesos que queden fins a l’entrega del guardó i espera pujar a l’escenaria a recollir-lo. Assegura, però, que si això no passa ell seguirà sent “la mateixa persona”.

Però no ho comparteix del tot. De la mateixa manera, tampoc no està entenent perquè se’l critica tant per la falta d’encert de cara a porteria que està tenint. “Accepto les crítiques, però no hi estic d’acord. Em miren com una màquina de fer gols”, diu, i lamenta que no es pari atenció al seu esforç per a l’equip, a si fa passades decisives o si s’implica en el joc de l’equip. “És injust”, critica.

També ha admès que el va indignar molt la sanció que el va tenir sense jugar a l’inici de temporada. “Estava molt motivat però quan algunes persones et priven d’estar al camp… Em va decebre i em va entristir molt. Va ser un error enorme de l’àrbitre”.