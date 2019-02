Triomf blanc amb escàndol just abans dels dos clàssics

“Jo era a 25 metres i he sentit la puntada de peu”, deia Carvajal al final del partit del Reial Madrid al camp del Llevant al ser preguntat pel penal que havia donat el triomf als homes de Solari. Però parlava d’una puntada de peu inexistent, ja que Doukouré, futbolista del Llevant, intentant allunyar una pilota, va acabar donant una puntada a l’aire, sense tocar a ningú. Però Casemiro va caure desplomant cridant com si hagués rebut un tret. “Sempre defenso els àrbitres, no puc arribar a pensar que es poden cometre errades de manera premeditada, però és tan sorprenent...”, deia Quico Catalán, president del Llevant. “Casemiro m’ha dit que ha rebut un contacte al turmell”, va explicar Santiago Solari, ja que Casemiro no va sortir a parlar. Però la puntada de peu de Doukouré havia passat lluny del turmell. En tot cas cas, després Casemiro acabava donant un cop al turmell al jugador blaugrana, és a dir, al revés. “Estic indignant”, afegia Paco López, entrenador local.

Va ser un triomf tan polèmic com fluix d’un Madrid que, just abans de rebre el Barça dos cops en quatre dies, dimecres a la Copa i dissabte a la Lliga, va endur-se els tres punts del camp del Llevant sense jugar un bon partit. Només Vinícius va semblar tenir esma en un Madrid en què Nacho va ser expulsat, motiu pel qual no podrà jugar dissabte contra el Barça. De fet, el Llevant va enviar dues pilotes al pal i els dos gols madridistes van arribar gràcies a penals, el primer per mans de Bardhi, i el segon, inexistent sobre Casemiro, malgrat que el VAR analitza les jugades dels penals. I a les imatges no es veu cap contacte. I tot plegat, just després d’uns dies en què des del Madrid s’havien queixat precisament del VAR. La grada del camp del Llevant, de fet, va cantar el nom de Florentino Pérez irònicament, i va aplaudir el president blanc, que era a la llotja. El Llevant també va reclamar un penal de Carvajal sobre Morales que no va ser xiulat i unes mans de Varane al límit de l’àrea. El VAR, doncs, serà protagonista abans d’uns clàssics en què des de Madrid s’han anat escalfant parlant del calendari i les decisions arbitrals en contra. A València, quan les errades els van afavorir, Carvajal va dir que “no soc àrbitre, no puc valorar la seva feina”.

651x366 El polèmic segon penal El polèmic segon penal

Rebequeria de Gareth Bale

El triomf del Madrid deixa un munt d’incendis que seran difícils apagar en poc temps. Un, el del VAR. I l’altre, el de Gareth Bale, ja que el gal·lès, suplent, va estar cinc minuts a la banqueta, sense escalfar, quan havia d’entrar al terreny de joc. I un cop va fer-ho, va xutar el penal, va fer gol i, no només no va voler celebrar-lo, sinó que es va treure de sobre de mala forma Lucas Vázquez quan arribava per celebrar el gol amb ell. L’11 blanc va marxar de l’estadi Ciutat de València sense fer declaracions. “Estava molt content al vestidor perquè hem guanyat. M’agrada el caràcter que ha mostrat quan ha entrat al terreny de joc, ha estat fantàstic”, va dir Solari per intentar començar a apagar aquest foc. “Que celebri el gol com vulgui, però que faci gols”, va concloure el tècnic argentí per protegir el seu futbolista, ahir rebel.