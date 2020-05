L'Espanyol es fa els tests del coronavirus

Els jugadors de la primera plantilla de l'Espanyol han passat aquest dijous, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, les proves mèdiques necessàries per validar el retorn a l'activitat els pròxims dies. La voluntat del conjunt blanc-i-blau és tornar als entrenaments individuals, en la primera fase marcada pel protocol de LaLiga, a partir de dilluns vinent.

Per als futbolistes de l'Espanyol, el d'aquest dijous ha sigut el retrobament amb les instal·lacions del club gairebé nou setmanes després de l'última sessió. Cal recordar que des de l'11 de març, data de l'últim entrenament a Sant Adrià, la plantilla no ha tornat a trepitjar la Ciutat Esportiva i ha hagut de mantenir, com la resta de la població, un estricte confinament domiciliari.