Guanyar al Reale Arena per esperar un miracle

El Reale Arena de Sant Sebastià viurà un duel entre equips amb somnis trencats. La Reial Societat, que fa poc aspirava a la Champions, s’ha convertit en un dels pitjors equips després de l’aturada. I al davant tindrà un Espanyol que va acomiadant-se de Primera (19.30 h / Movistar LaLiga), on juga des de l’any 1993. Cuer, l’equip blanc-i-blau afronta una de les últimes oportunitats per encendre un ciri, confiant en un miracle. Si guanyés, quedaria a set punts de la zona de salvació amb quinze punts per disputar.

El nou entrenador, Francisco Joaquín Pérez Rufete, que es va fer càrrec de l’equip després de la destitució d’Abelardo Fernández, no vol ni sentir la paraula descens. Intentant apostar per un discurs positiu, qui era el director de l’àrea de futbol fins fa poc dies, quan li va tocar asseure’s a la banqueta per ser el quart tècnic de la temporada, vol que el seu equip repeteixi la bona actuació contra el Madrid, quan ni jugant millor va poder evitar una nova derrota (0-1). La prioritat del cos tècnic és reactivar anímicament l’equip. La derrota del Celta a Mallorca obre una petita escletxa per somiar, sempre que l’Espanyol torni de terres basques amb tres punts. Per fer-ho, Rufete va convocar els mateixos homes que van plantar cara al Madrid i va deixar Pipa, Iturraspe, Ferreyra i Andrés Prieto fora de la convocatòria. “Tant jo com el cos tècnic estem centrats en cada entrenament, en cada minut del partit. És la nostra responsabilitat intentar que els jugadors no deixin de creure-hi i tinguin la sensació que poden derrotar qualsevol rival”, va explicar Rufete, que seguirà apostant per molts jugadors de la casa. “Sempre és important tenir jugadors de la casa, que ens aportin. L’altre dia la seva aportació va ser molt bona, els vaig veure jugant amb seguretat, amb calma, demostrant que saben que el camí és competir fort. Si el nostre punt de partida és competir al 120%, podem derrotar qualsevol rival. Però per fer-ho cal estar units com equip”. Però si la millora del joc no arriba acompanyada de gols, per a l’Espanyol potser ja serà massa tard. A Sant Sebastià, només val guanyar.