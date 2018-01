La Rosaleda manté la condició de camp talismà per a l’Espanyol

Per aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada, l’Espanyol només va necessitar fer un gol (0-1). En un estadi, La Rosaleda, que sembla convertit en un talismà per als blanc-i-blaus (cinc victòries i un empat en els últims sis desplaçaments), els homes de Quique Sánchez Flores en van tenir prou marcant aviat, defensant-se amb robustesa i traient de polleguera un Màlaga imprecís i desesperat.

El partit va començar de la millor manera possible per a l’Espanyol, amb un gol matiner de Darder, que va recollir una deliciosa deixada amb el cap de Sergio García i va superar Roberto amb un xut ajustat el pal, que aquest cop no va privar-lo del premi. El balear anotava així el seu primer gol com a periquito, precisament contra l’equip que el va fer debutar a Primera. Un gol molt valuós del d’Artà, que no va voler-lo celebrar com a mostra de respecte pel seu antic equip. Dos minuts després, Sergio García va tornar a provar els guants del porter cedit per l’Espanyol, però el seu xut va sortir massa ras i tou. A partir d’aquí, la producció ofensiva va ser pràcticament nul·la fins al segon temps, quan Dídac hauria pogut sentenciar en un contracop aïllat.

L’Espanyol va renunciar a ampliar l’avantatge i va conformar-se a mantenir-lo, un risc que ahir li va sortir bé. Amb els tres davanters més pendents de defensar que de generar res en camp rival, l’Espanyol va cedir la iniciativa a un Màlaga que intentava trencar l’ambient desangelat que es vivia a La Rosaleda. El Chory Castro i Peñaranda van ser els primers a avisar en diferents atacs per la banda dreta, on Rosales i Keko s’associaven per generar superioritats sobre Aarón Martín. L’Espanyol apostava per la pausa, i es va limitar a defensar les centrades, però mai va acabar de concretar un sol contracop. El guió era clar: ordre al darrere i procurar no cometre errors. El Màlaga va convertir el segon temps en un setge ple de presses i precipitacions, però entre el desencert dels seus atacants i l’atenció de la defensa periquita van encarregar-se de salvar l’anhelat primer triomf visitant per als blanc-i-blaus.