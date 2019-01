Rubi manté crèdit però la seva aposta trontolla

Vuit derrotes en nou jornades és un peatge que pocs tècnics podrien resistir en qualsevol equip de Primera. Set equips de Primera, de fet, han canviat de tècnic durant la primera volta. El parcial de tres punts obtinguts de 27 possibles implica no només despertar del conte de fades en què vivia instal·lat el club blanc-i-blau fins a la jornada 11, sinó una dura bufetada que, malgrat tot, no ha aconseguit tombar Rubi. La seva mentalitat, ambiciosa i optimista, es manté intacta malgrat aquesta dinàmica. “Estem en una situació en què hem de lluitar per recuperar punts i per intentar allunyar-nos del descens, que nosaltres no mirem. No estem pensant en això, però és un moment delicat”, va reconèixer el preparador maresmenc, que ha vist com el seu equip s’ha estancat en joc i ha iniciat una caiguda en picat en resultats en un tram de curs en què molts altres rivals han començat a volar a una gran velocitat.

L’Espanyol seria cuer si la Lliga hagués començat a la jornada 12, amb només tres punts obtinguts a casa davant del Leganés. Fins i tot conjunts com l’Osca (5), el Valladolid (6) i el Celta (7), que viuen dinàmiques negatives, i en alguns dels casos alarmants, han sumat més punts que els blanc-i-blaus en aquest tram de la temporada, que ha servit a d’altres per situar-se en una situació prou còmoda per aspirar a més. Afortunadament per als espanyolistes, el coixí del primer tram de curs els ha permès respirar amb relativa tranquil·litat fins ara, quan ja veuen la zona de descens a quatre punts. Per sota de l’Espanyol, l’Athletic ha sumat 13 punts en les últimes 9 jornades, gràcies a l’impuls que ha suposat l’arribada del nou tècnic, Gaizka Garitano. Els mateixos que han obtingut el Leganés de Pellegrino o la Reial Societat d’Imanol Alguacil. L’Espanyol s’ha complicat la vida, i ara necessita sortir d’aquesta espiral depressiva.

El cúmul de lesions, sumat al fet que el Madrid sigui el pròxim rival a la Lliga, en una setmana en què també hi ha Copa, no conviden precisament a l’optimisme. Tot i els dubtes de molts aficionats, la confiança en Rubi es manté ferma per part de Chen Yansheng; del director general esportiu, Òscar Perarnau, i del director de futbol professional, Rufete, que en els pròxims dies es veuran les cares per intentar afrontar el tancament del mercat hivernal amb algun reforç per al projecte amb el maresmenc. Tots tres saben que el possible èxit o fracàs de Rubi serà seu. El dirigent xinès arribarà diumenge, i, segons va avançar la Cope, podria accelerar dues operacions aprofitant que podrà utilitzar part dels diners obtinguts per la venda d’Aarón al Magúncia (tres milions, els corresponents a la cessió) per intentar dues operacions: un migcampista de tall defensiu i un davanter. La dinàmica de l’equip exigeix algun reforç hivernal per tapar algunes carències i, sobretot, capgirar els ànims del club. El que marcarà si és possible o no, però, com sempre, serà la capacitat pressupostària i l’enginy a l’hora de trobar un substitut.

Nou patrocinador energètic

Millors notícies arriben des de l’àrea comercial, ja que ahir el club va anunciar el patrocini d’Energia Blanc-i-Blava, una empresa liderada per l’exjugador del Barça Steve Archibald. Aquesta nova companyia de llum i gas, que es llançarà oficialment al mercat aquest diumenge, 27 de gener (el dia de l’Espanyol-Madrid), fa mesos que treballa amb el conjunt periquito. Aquest patrocini, que podria implicar la presència futura de la marca en alguns suports estàtics, tindrà beneficis per als socis de l’Espanyol que vulguin contractar aquesta companyia energètica.