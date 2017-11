Un València de rècord ja no necessita l’aspirina periquita

Els tres últims cops que l’Espanyol s’ha enfrontat al rival d’aquest diumenge (16.15h, BeIN LaLiga), el València arribava deprimit i en una ratxa clarament negativa. En la segona volta del curs 2015-2016, els valencianistes eren tretzens i venien de set empats i cinc derrotes. La temporada passada, en el duel de la primera volta, eren setzens després d’encadenar quatre empats i quatre desfetes, mentre que en la segona volta van visitar Cornellà, tretzens, amb tres derrotes, un empat i un únic triomf contra el cuer. En tots tres duels, però, els de Mestalla van trobar en l’Espanyol l’aspirina idònia per alleugerir la delicada situació esportiva i institucional que han viscut en els últims anys.

Amb l’arribada de Marcelino García Toral, però, el panorama ha canviat per complet al club valencianista, i l’equip que avui visitarà l’RCDE Stadium està firmant els millors inicis en Lliga de tota la història del València. Mai abans els valencians havien arribat a la jornada 11 amb 27 punts -amb Nuno, el 2014, i amb Emery, el 2009, en tenien 24-, 30 gols a favor -igualen els que ha fet fins ara el Barça i superen la mítica davantera elèctrica valencianista dels anys 40- i sense conèixer la derrota. Tot i arrencar amb un triomf i tres empats seguits, el bloc de Marcelino ha encadenat set victòries seguides, una fita mai assolida a l’entitat i que supera les sis que van aconseguir, al mateix club, l’actual tècnic blanc-i-blau Quique Sánchez Flores (2006-07), Rafa Benítez (2003-04), Mundo (1963-64) i Encinas (1941-42).

“Volem ser el primer equip a tombar un equip dur, amb un bon esquema i gran entrenador”, va comentar Quique, que va pronosticar “un duel molt dur, amb dos esquemes similars, dos equips físics que es deixaran sense espais, voldran robar i sortir, jugar ràpid, ocupar bandes i aprofitar pilotes aturades”. El preparador madrileny també va elogiar Marcelino: “Cal veure la seva trajectòria. Hi ha treball, disciplina, organització, bonança, no és casualitat. Me n’alegro, tinc una bona relació amb ell”. El tècnic valencianista, al seu torn, aposta per la humilitat: “Tinc un 1% de culpa en la victòria, el 99% és dels jugadors. No prevèiem sumar tants punts, tot i que és merescut, i és gràcies a ells”, va dir, atribuint tot el protagonisme a uns jugadors als quals ha convençut fins al punt que li han arribat a demanar allargar els entrenaments.

Un retorn esperat

Serà un duel especial per a Óscar Duarte, que, després de jugar amb Costa Rica, torna a la llista vuit mesos després d’una greu lesió al genoll esquerre.