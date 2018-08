L’adeu de Sergio Sánchez tanca el mercat

Tres noms propis i menys soroll del que s’esperava van marcar l’últim dia de mercat per l’Espanyol. L’entitat blanc-i-blava va arrencar el dia ajornant la presentació de Roberto Rosales a dilluns (12 h) a causa d’un retard en les proves mèdiques que es va ajornar fins a la tarda. El veneçolà va firmar el contracte per al pròxim curs, i avui participarà en el seu primer entrenament sota les ordres de Rubi, que veu per fi la plantilla tancada amb un lateral de perfil ofensiu. Segons va avançar l’ As, la primera opció per a aquesta posició era el brasiler Rafael, del Lió, però les altes pretensions econòmiques van fer inviable l’acord. Rosales arriba amb una cessió gratuïta. L’Espanyol només pagarà la fitxa.

“Estic molt content d’estar aquí, agraït per la confiança. Espero que sigui una bona temporada i poder donar el millor de mi amb molt de treball i sacrifici”, va explicar Rosales als mitjans del club. El veneçolà, que portarà el dorsal 8, es va descriure com un jugador “d’equip, treballador, a qui li agrada donar-ho tot sobre la gespa i ajudar els companys”. “És fonamental que en un grup hi hagi molta solidaritat i sacrifici”, va afirmar. Darrere del defensa sud-americà, el club tenia pendent tancar dos moviments. Gonzalo Ávila, Pipa, tenia força opcions de sortir, a causa de la sobrepoblació del lateral dret, però el club, veient la falta d’ofertes consistents per ell, va optar per quedar-se’l i convidar-lo a competir per un lloc, una fórmula similar a la que es va utilitzar amb Álex López i Javi Puado, els altres dos jugadors que han ascendit aquest estiu al primer equip per contracte.

L’últim moviment pendent, i que es va resoldre avançada la tarda, va ser la rescissió del contracte de Sergio Sánchez, que el curs passat amb prou feines va participar en 191 minuts, i enguany no hauria tingut gaire més protagonisme seguint com a cinquè central. Tot i tenir una de les fitxes més baixes de la plantilla, va desvincular-se del club al qual havia quedat automàticament renovat aquest estiu un cop va assolir la carta de llibertat del Rubin Kazan, d’on havia arribat cedit l’agost passat.

Els 23 de Rubi

Amb la sortida de Sergio Sánchez, la direcció esportiva satisfeia un dels desitjos expressats per Rubi: tenir 22 jugadors amb fitxa del primer equip. Tècnicament, però, en seran 23, ja que Adrià Pedrosa, malgrat mantenir contracte i fitxa amb el filial, entrenarà amb el primer equip sempre que el tècnic maresmenc ho consideri necessari. La sortida d’Aarón li atorga el rol de suplent en una plantilla amb totes les posicions doblades, però amb una particularitat: tindrà un únic lateral esquerre amb fitxa del primer equip per tres al carril dret.

D’aquesta manera, l’Espanyol tanca el mercat estiuenc amb un total de 16moviments aquest estiu, vuit entrades i vuit sortides. La repercussió econòmica total dels moviments fets en aquesta finestra signifiquen una despesa de 18 milions i uns ingressos de 25, si bé aquest estiu l’impacte d’aquestes operacions serà més petit. A causa dels pagaments fraccionats tant en entrades com en sortides, enguany únicament es rebran 17 milions: 12 dels 20 per Gerard Moreno, 3 dels 12 possibles per Aarón Martín i 2 per Marc Navarro. Jairo, Jurado, Pau López i Sergio Sánchez van marxar lliures, i Álvaro Vázquez, cedit. Pel que fa a les entrades, ara només s’abonaran 6,5 milions: 2,5 del primer pagament de Borja Iglesias (que en total costarà 10 milions) i 4 milions corresponents al primer pagament pel traspàs de Darder (un cop va arribar a 24 partits de Lliga es va activar l’opció de compra de 8 milions). Roberto (torna de cessió), Pipa, Puado, Álex López i Pedrosa (filial) completen les altes. El balanç net d’aquest estiu, per tant, és de 10,5 milions d’euros. Ara sí, Rubi ja sap amb qui podrà treballar.