Baptistão: "No sé per què no arrenca aquest Espanyol"

El davanter de l'Espanyol Leo Baptistão ha fet aquest divendres una crida a la tranquil·litat assegurant que l'equip està unit i que té temps per redreçar el rumb a la Lliga, on ara és quinzè a 6 punts del descens. "No sé per què no arrenca aquest Espanyol, potser per falta de concentració, ens prenem el gol en contra de forma molt negativa i ens costa remuntar. Però el millor és que aquesta situació l’estem vivint ara, que tenim temps de reaccionar i arreglar-ho" , ha manifestat després de l'entrenament.

Baptistão no amaga que a l'equip li està costant "fer una bona campanya" i reafirmar la seva identitat, "sobretot fora de casa", però confia que ho solucionaran. "El grup està unit, som una família, ens donem suport. Intentem fer bons partits i a casa estem traient punts. El bloc té els peus a terra. Fora de casa, vam encaixar gols tontos i això ens pesa", ha raonat.

Com va fer ahir un altre davanter de la plantilla, Gerard, Baptistão ha restat importància a la manca d'eficàcia realitzadora d'aquest Espanyol: "Estem assajant molt i fent bons entrenaments. Hi ha altres equips que també estan mancats de gol. Són ratxes. Ens està costant, però no ens posem nerviosos per això, ja que tots els davanters ens connectem bé".

Sobre el derbi de Lliga de dilluns davant el Girona, el davanter brasiler ha alertat que si els homes de Pablo Machín estan fent tan bona temporada no és per casualitat. "Té molt bons jugadors. Cal sortir intensos des de l'escalfament i no regalar res. Juguem a casa i volem sumar els tres punts. Si guanyem, anirem cap amunt", ha subratllat.

Baptistão també ha comentat la suposada millora de contracte que va avançar fa uns dies el seu representant, cosa que el jugador ha assegurat desconèixer. "També espero que el meu agent m’aclareixi les seves paraules. A mi ningú del club em va dir res d'una millora. Però aquí em volen i jo estic a gust i tranquil", ha finalitzat.