Hermoso permet que Cornellà segueixi sent un fortí (1-0)

Cornellà-El Prat segueix sent un fortí gràcies a un solitari gol de Mario Hermoso, suficient per tombar un Eibar (1-0) que ha anat de menys a més. En un dia en què els blanc-i-blaus no han estat especialment vistosos ni precisos, han acabat veient premiada la insistència per aconseguir el tercer triomf a casa del curs. Nou de nou a l'RCDE Stadium, on encara no hi ha marcat cap visitant i ja hi han caigut el València, el Llevant i l'Eibar. Fins i tot en partits encallats, és positiu sumar de tres en tres.

L'inici del partit ha sigut un monopoli blanc-i-blau. Al llarg del primer quart d'hora, un Espanyol elèctric ha fet el que ha volgut amb un Eibar totalment perdut que ben hauria pogut pagar-ho ben car. Amb una circulació de pilota ràpida i transicions verticals, l'Espanyol ha trobat espais a l'esquena dels dos pivots eibarresos, Jordán i Sergio Álvarez. Melendo, que s'ha estrenat amb Rubi, ha demostrat que mereix més oportunitats amb una actuació sensacional. Al minut 6 ha iniciat una conducció vertiginosa que ha resolt amb una gran passada filtrada que ha deixat sol Baptistao. El brasiler ho tenia tot a favor, però quan s'ha trobat sol davant Dmitrovic la seva bota dreta s'ha convertit en una escopeta de fira. Pocs instants després han sigut Piatti i Darder, amb dos xuts rasos i centrats, els que han obligat a intervenir al porter d'un Eibar que feia aigües per dins.

El partit semblava que es decantaria fàcilment per un Espanyol que ha tingut el primer a tocar, i que no estava ressentint-se de les rotacions. Com havia anticipat a la prèvia del partit, Rubi ha apostat per diverses modificacions a l'onze inicial, fins a cinc respecte a l'alineació que va formar davant el Reial Madrid. Als ja esperats retorns de Sergio García i Baptistao, Rubi hi ha afegit tres novetats significatives: Rosales, que s'ha estrenat com a blanc-i-blau, Melendo i Óscar Duarte, que han disputat els primers minuts amb el maresmenc a la banqueta. Uns canvis per provar el fons d'armari i la competència de la plantilla. Mendilibar tampoc s'ha quedat curt, i ha canviat fins a vuit jugadors respecte als que van guanyar al Leganés.

Mendilibar no ho veia clar, i al minut 13 ha fet escalfar durant una bona estona Rubén Peña. Amb el pas dels minuts, però, l'Eibar ha trigat a reaccionar i ha aprofitat que l'Espanyol no ha convertit el perill en gols per pausar el joc amb circulacions més llargues. Sense necessitar generar perill, tampoc l'han rebut. L'empenta inicial de l'Espanyol ha anat frenant-se, i l'Eibar ha anat guanyant metres a partir de la mobilitat d'Orellana i les incorporacions de laterals com Cucurella. Amb la solidesa recuperada darrere, l'Eibar s'ha tornat més compacte contra un Espanyol cada cop més espès que ha acabat demanant el descans després d'una rematada d'Orellana ajustada al lateral de la xarxa.

Rubi, més atrevit que Mendilibar

Després de passar pels vestidors, l'Espanyol ha intentat reaccionar. Després d'uns minuts de dubtes que no han agradat un Rubi inquiet, els blanc-i-blaus s'han tornat a fer propietaris del partit amb més intenció que encert. Roca ha deixat sol Sergio García davant Dmitrovic, però Bigas, a qui havia guanyat la posició, ha acabat sent més ràpid i li ha acabat pispant la pilota dins de l'àrea. Poc després, ha sigut Piatti qui ha perdonat amb la dreta. Superada l'hora de joc, els dos tècnics han deixat clara la seva intenció: Mendilibar ha donat entrada a Escalante per Milla, buscant reforçar el mig del camp amb múscul i contenció, mentre que Rubi, que volia anar a cercar el partit, ha canviat de davanter: Borja per Sergio García.

L'Espanyol volia anar a cercar el partit, però no ha acabat de trobar la via per desfer la defensa d'un Eibar cada cop més enrocat en camp propi. I qui més ho ha buscat, ha acabat trobant premi. D'una jugada dubtosa perquè ha començat amb un córner mal xiulat per l'àrbitre ha nascut el gol que ha obert el marcador. El servei s'ha allargat al segon pal, on Melendo ha recollit la pilota i l'ha tornat a centrar a l'àrea amb una passada precisa que Hermoso, amb un cop de cap ajustat al pal, ha acabat transformant en gol. Era el segon gol del madrileny aquest curs, ja que va estrenar-se en aquesta faceta a Balaídos.

La diana ha desendreçat el partit, sent l'Eibar qui ha assumit la iniciativa en el tram final, buscant un empat que l'Espanyol ha defensat com ha pogut. Rubi, descontent, lamentava cada pilotada dels seus, conscient que han acabat el partit subjectes als atacs d'un Eibar que s'ha bolcat en atac. L'Espanyol, malgrat tot, ha acabat resistint per salvar tres punts més que es queden a Cornellà-El Prat.