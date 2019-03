L'òrgan de control financer de la UEFA obre una investigació al Manchester City

La UEFA ha informat aquest dijous que el seu òrgan de control financer de clubs ha obert una investigació al Manchester City per presumptes violacions del joc net financer. "La investigació se centra en diverses presumptes violacions del joc net financer que s'han fet públiques fa poc en diversos mitjans de comunicació", assenyala la UEFA en una nota de premsa. La UEFA ha precisat que no farà més comentaris sobre aquest assumpte mentre la investigació estigui en curs.

Per la seva banda, el Manchester City ha emès un comunicat en què es defensa i diu el següent: " El Manchester City acull amb beneplàcit l'obertura d'una investigació oficial de la UEFA com una oportunitat per posar fi a les especulacions derivades de la pirateria il·legal i la publicació en context de correus electrònics de la ciutat. L'acusació d'irregularitats financeres és totalment falsa. Els comptes publicats del Club són plens i complets i constitueixen un registre legal i reglamentari".