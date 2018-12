Un maldecap muscular que omple la infermeria de Montilivi

Patrick Roberts és l'últim futbolista del Girona que s’afegeix a una llista de baixes que sembla interminable i que obliga Eusebio a convocar, un cop més, Suárez, Valery i Èric Montes per al partit contra l’Athletic. El britànic, amb un trencament al bíceps femoral dret, estarà absent entre 8 i 10 setmanes i es passarà fins a final de gener a la infermeria de Montilivi, que ara té sis ocupants. “No sabem què ens passa. Posem atenció als petits detalls, però desconeixem quin és el camí correcte a seguir. Hi ha circumstàncies que no es poden canviar, però la manera d'afrontar-les sí que depèn de nosaltres; i tenim una mentalitat positiva”, confessa Eusebio.

A banda de Roberts també hi ha Bounou, que pateix una ruptura als adductors de la cama esquerra; Planas, amb una ruptura fibril·lar al bíceps femoral de la cama esquerra –s’ha provat en l'últim entrenament però les sensacions no són bones–; Muniesa, lesionat al soli de la cama dreta; Aday, lesionat al còndil femoral extern del genoll dret i que, sent optimistes, no tornarà fins a finals de gener; i Mojica, que es perdrà tota la temporada per una ruptura al lligament creuat anterior del genoll esquerre.

El tècnic del Girona veu, a més, com gairebé tots els problemes es concentren al carril esquerre, on contra l’Atlètic va jugar Granell i contra l’Alabès Valery i Andzouana, del Peralada. El director esportiu, Quique Cárcel, ja ha anunciat que recorrerà al mercat d’hivern per intentar pal·liar tantes absències. De fet, només sis dels 21 jugadors blanc-i-vermells no han patit contratemps greus: Bernardo, Alcalá, Pere Pons, Doumbia, Aleix Garcia i Borja García. La resta han caigut en un moment o un altre. Començant per Ramalho, amb un esquinç al turmell esquerre i els mateixos Planas, amb una ruptura al quàdriceps esquerre, i Mojica, amb una ruptura parcial al quàdriceps dret, a l’estiu. Diversos jugadors també han quedat fora de combat en més d’una ocasió: a aquests últims s’hi ha d’afegir Gorka, que ha quedat fora d'unes quantes convocatòries per problemes musculars als bessons. També han tingut lesions lleus Lozano, que es va trencar el dit petit del peu dret, i Pedro Porro, que es va perdre alguns entrenaments per unes molèsties, però no ha deixat de competir.

Una setmana tràgica

Eusebio es va posar les mans al cap la setmana dels partits contra el Rayo i l’Alabès, a finals d’octubre, quan tot es va agreujar. A les baixes de Stuani, amb un trencament a l’adductor dret, i de Granell, que tenia trencat el recte del quàdriceps, s'hi van sumar l’esmentat Aday, Juanpe, amb una sobrecàrrega al maluc i una lesió al gluti mitjà, Portu, que es va trencar el bíceps femoral de la cama dreta, i Douglas Luiz, amb un trencament als isquiotibials de la cama dreta. Malgrat tot, el Girona viu el seu millor moment de la temporada, perquè fa vuit partits que no perd entre la Lliga –és vuitè, amb 10 punts de marge sobre el descens– i la Copa –on per primera vegada en 70 anys ha arribat als vuitens de final.