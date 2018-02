La sanció de Guardiola i el debat dels símbols polítics al futbol anglès

A poc més de 24 hores de disputar la final de la Carabao Cup contra l'Arsenal, Pep Guardiola és notícia al futbol anglès per motius polítics. L'entrenador del Manchester City ha estat expedientat per la Federació Anglesa (FA) per portar un llaç groc a l’àrea tècnica durant els partits del Manchester City. L'organització recolza la decisió en el seu reglament de conducta interna, i especialment en el punt quart, que fa referència a la utilització de símbols polítics.

La seva redacció és molt explícita: "L'aparició o incorporació a qualsevol article de roba (també les botes de futbol) de qualsevol missatge desagradable, amenaçant, abusiu, indecent, insultant, discriminatori o de qualsevol altra manera èticament o moralment ofensiu, o qualsevol missatge polític, està prohibit". El debat de si el llaç groc compleix aquests requisits és ampli i s'ha traslladat a la premsa anglesa.

El Mirror, 'The Sun', 'The Telegraph', 'The Times' o la BBC, entre molts d'altres, han escrit sobre l'exjugador de Santpedor, la seva vinculació al moment polític de Catalunya i a la seva reivindicació sense precedents al Regne Unit. La cadena de televisió ha recordat de la mà del seu corresponsal de ràdio Richard Conway que Guardiola pot lluir el llaç groc durant la Lliga de Campions perquè el reglament de la UEFA només prohibeix les manifestacions polítiques que es puguin considerar ofensives. Tot i que el criteri és un punt subjectiu, la normativa és clara i no afecta a la campanya personal del tècnic del City. Si no és un problema per a Europa, per què el futbol anglès condemna el seu símbol?

540x306 Martyn Ziegler i el seu article d'opinió sobre Guardiola a 'The Times' / THE TIMES Martyn Ziegler i el seu article d'opinió sobre Guardiola a 'The Times' / THE TIMES

El cap d'esports de 'The Times' s'ha plantejat aquest dissabte la pregunta en un article d'opinió i construeix la seva lectura: "Si parles amb la Federació Anglesa et diran que han expedientat Guardiola perquè el seu llaç trenca el reglament de conducta. Si la llei sosté aquesta teoria, però, la llei és un horror. Aquesta intransigència sobre els símbols és encara més absurda perquè la FA vol lluir els 'poppy' en record dels soldats anglesos caiguts en combat", explica el periodista.

La història està plena d’esportistes que han utilitzat l’esport com a altaveu per fer arribar les seves reivindicacions. Els casos de John Carlos i Tommie Smith aixecant els punys durant els Jocs de Mèxic del 1968, el de Jesse Owens desafiant l’alemanya nazi a l’Estadi Olímpic de Berlín el 1936 o el de Muhammad Ali noquejant George Foreman el 1974 són alguns dels més famosos. La resposta dels organismes és dispar. La NBA encoratja els jugadors a ser activistes i a prendre partit per les causes socials. Aquest posicionament contrasta frontalment amb el de la NFL, que lluita per combatre qualsevol forma d’activisme social. El cas de Colin Kaepernick, que es va quedar sense equip després d’agenollar-se durant l’himne nacional, ho exemplifica a la perfecció.