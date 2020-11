La selecció espanyola aplica un correctiu històric a Alemanya (6-0)

La selecció espanyola va signar ahir la seva millor actuació en l’era de Luis Enrique com a tècnic del combinat estatal. Amb un hat trick del jugador valencià del Manchester City Ferran Torres, i els gols d’Álvaro Morata, Rodrigo Hernández i Mikel Oyarzabal, Espanya va escombrar Alemanya (6-0) i es va classificar per a la final four de la segona edició de la Lliga de les Nacions, que es disputarà l’any vinent en una seu encara per determinar. Des del primer minut fins a l’últim, la selecció espanyola, que va comptar amb Sergi Roberto com a única representació blaugrana -Ansu Fati i Sergio Busquets estan lesionats-, va ser superior a una Alemanya desdibuixada i que hauria pogut encaixar més gols. La derrota per 6-0 suposa la segona desfeta més gran del combinat estatal alemany des de l’històric 8-3 que la selecció germànica (llavors República Federal d’Alemanya) va encaixar contra Hongria a la fase prèvia del Mundial de 1954, tal com va recordar el periodista italià Tancredi Palmeri a les xarxes socials.

Espanya va complir el seu objectiu amb una rotunditat tan inesperada com absoluta: es presentava al partit amb l’obligació de guanyar si no volia quedar fora de la final a quatre d’aquest torneig de creació recent que s’ha inventat la UEFA per substituir els soporífers amistosos entre seleccions. Després de caure contra Ucraïna i empatar amb Suïssa en els dos últims partits oficials, Ferran Torres va liderar un triomf en què el madridista Sergio Ramos i el bètic Sergio Canales van acabar lesionats i van posar de manifest, un cop més, les factures que suposen per als clubs les finestres de seleccions, amb l’afegit del condicionant de la pandèmia.

Canales i Ramos, lesionats

El partit va ser un monòleg d’Espanya i, al primer temps, en només trenta minuts, Morata, Torres i Rodrigo van perforar la porteria rival davant la incredulitat del porter del Bayern Munic, Manuel Neuer. Fabián Ruiz i Eric García van substituir els lesionats Canales i Ramos abans del descans, però el canvi de cares no va fer variar el guió d’un equip que seguiria sent una piconadora també a partir de la represa.

Torres va engrandir la seva brillant actuació signant el quart i cinquè gols del combinat estatal espanyol abans que, ja a les acaballes, l’atacant de la Reial Societat Mikel Oyarzabal rubriqués una actuació que Luis Enrique contemplava amb els ulls brillants des de la banda. Els catalans Sergi Roberto i Dani Olmo van jugar d’entrada i Eric García i Gerard Moreno també van tenir minuts.