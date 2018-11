Un gegant europeu presidit per un jove xinès de 26 anys

Quan tenia 27 anys, Zhang Jindong va obrir un negoci amb l’ajuda del seu germà. A la cantonada dels carrers Jiangsu i Ninghai, va llogar un petit local per vendre aparells d’aire condicionat a la ciutat de Tianchang, una vila de províncies no gaire lluny de Nanking. Un lloc on no passaven gaires coses, tot i que Zhang Jidong havia crescut escoltant les baralles entre els seus avis, monàrquics, i els seus pares, comunistes. Zhang Jindong, però, tenia altres idees i, quan va crear aquell petit negoci, tenia clar que volia fer-se ric. El negoci el va batejar agafant el final del nom d’un dels dos carrers on tenia la seu i l’inici del segon.

Així va fundar-se Suning, una de les empreses més grans de la Xina, amb més de 700 botigues i, sobretot, una gran força venent per internet dins del món dels electrodomèstics. Zhang Jindong s’ha convertit en un dels homes més rics de la Xina i, des de fa poc més de dos anys, és el propietari de l’Inter de Milà. Fa dues setmanes, coincidint amb la setmana de la derrota interista a Barcelona, el club va anunciar que el nou president del club seria precisament el fill de Zhang Jindong, Steven Zhang. Té 26 anys, fet que el converteix en el president més jove de la història de l’Inter. Segons la premsa italiana, quan li van preguntar a Zhang Jindong sobre aquesta aposta, va fer broma dient que ell havia obert la seva primera botiga amb 27 anys. “És una bona edat per començar projectes, està preparat”, va afegir.

I les primeres paraules del jove Zhang, que està estudiant italià, van ser aquestes: “Estic llest”. El club va publicar un vídeo a les xarxes socials en què se’l veia caminant per Milà. Un vídeo en blanc i negre en què un artista xinès dibuixava la paraula Inter i en què Zhang apareixia davant d’edificis milanesos. La unió de dos mons. “Quan tanco els ulls veig una ciutat increïble, rica d’història i amb encara molt per escriure. Persones amb idees, amb ganes de millorar allò que els envolta i a ells mateixos. Un equip que juga més enllà dels terrenys de joc per conquerir el cor de tothom. Però, quan obro els ulls, veig que tot això ja existeix, aquí. Jo estic llest, i vosaltres?”, deia el jove Zhang en anglès. Només l’última frase, el “ io sono pronto ”, la deia en italià.

De Moratti als xinesos

Des de l’arribada del grup Suning, els resultats de l’Inter han millorat, amb un increment del pressupost del 45% en dos anys i el retorn a la Champions després de set anys sense ser-hi. Sembla que de mica en mica l’Inter retroba la pau després d’uns anys complicats. El 2010 el club va guanyar la Champions a Madrid en una temporada històrica sota les ordres de José Mourinho. Aquell triplet va ser un senyal per al propietari del club, Massimo Moratti, que havia comprat l’Inter el 1995 amb un somni: ser campió d’Europa, tal com el club ho havia sigut dos cops els anys 60 sota la presidència del seu pare, Angelo Moratti, un magnat del món del petroli. Un cop Massimo Moratti va aconseguir fer realitat el somni de guanyar la tercera Champions, totes amb un Moratti a la llotja, va negociar vendre el club. Finalment, el 2013, després d’una temporada en què l’equip ni es va classificar per jugar a Europa, el 70% de l’Inter va ser comprat per un consorci indonesi liderat per Erick Thohir, Handy Soetedjo i Rosan Roeslani. Moratti es va quedar el 25% de les accions i va veure com amb la nova presidència l’Inter era multat per no complir les normes econòmiques de la UEFA. Els anys amb Erick Thohir a la llotja del Giuseppe Meazza van ser un caos, amb mals resultats, sense arribar a la Champions i amb divorci amb l’afició. Finalment, el juny del 2016, Thohir va vendre l’Inter a Zhang Jindong.

El 21è president de la història de l’Inter, l’únic club italià que no ha jugat mai a Segona, és un jove de 26 anys que es va formar en universitats americanes, des d’on també va treballar al món de la banca a Morgan Stanley Equity. Però hi va durar menys d’un any, a Morgan Stanley, ja que el 2016 el seu pare el va trucar per enviar-lo a Milà després de comprar l’Inter. El jove Zhang viu ara a la capital llombarda, on es deixa veure als millors restaurants, a les desfilades de moda i a les zones VIP dels Grans Premis de Fórmula 1, ja que el motor és una de les seves passions. En el seu primer partit com a president, l’Inter va guanyar el derbi contra el Milan per 1-0, amb gol d’Icardi. Un Milan que també va ser comprat per un xinès, Li Yonghong, tot i que ho va fer demanant 300 milions a l’empresa nord-americana Elliott Management Corporation. I, com que no ha tornat els diners, el club que va ser propietat de Berlusconi ha acabat en mans de l’empresa nord-americana. A Milà sempre s’hi han fet negocis. Cada cop més globals.