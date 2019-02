Un guàrdia civil diu que Rosell era el "cap de la trama" per tapar comissions

Un capità de la Guàrdia Civil ha dit en el judici a l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell que aquest era el cap d'una trama amb comptes a paradisos fiscals que va ocultar comissions il·legals que també va percebre l'exmandatari de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) Ricardo Teixeira.

L'Audiència Nacional ha reprès aquest dijous el judici a Sandro Rosell; la seva dona, Marta Pineda; el seu soci Joan Besolí; un ciutadà libanès amic seu, i dos presumptes testaferros, per a qui el fiscal demana penes d'entre sis i onze anys de presó per suposats delictes de blanqueig de capitals i organització criminal.

Es tracta de la primera sessió de la vista a la qual Rosell i Besolí assisteixen en llibertat provisional, que va ser acordada aquest dimecres pel tribunal després d'haver estat gairebé dos anys en presó provisional.

A la seva arribada a l'Audiència, acompanyat per la seva dona, Rosell no ha volgut fer declaracions als periodistes adduint que estava afònic, i quan li han preguntat si era per haver cridat els tres gols que va marcar ahir el Barça al Reial Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu, s'ha limitat a somriure.

A la sessió d'aquest dijous ha testificat un capità de la Guàrdia Civil que va dur a terme la investigació, que ha declarat que es va comprovar que els acusats van crear una trama que feia servir paradisos fiscals amb moviments sospitosos entre empreses i bancs radicats a territoris com Nova Jersey (Estats Units), Panamà i Andorra, entre d'altres.

El testimoni ha explicat que l'objectiu de l'estructura societària era l'ocultació de comissions il·legals i la defraudació, i que en aquest cas "l''estafada' va ser la CBF; el 'corruptor', Ricardo Teixiera –investigat al Brasil per aquests fets–, i els 'corromputs', els membres de la trama suposadament formada pels acusats. "Al meu parer el cap de l'organització era Rosell, que va ser qui va crear tot l'entramat financer, encara que per a ell era necessari i insubstituïble Ricardo Teixeira", ha precisat el capità de la Guàrdia Civil. Ha indicat que la majoria de les transferències entre comptes bancaris es feien en efectiu. "Era una estructura molt gran que intentava evitar que es poguessin seguir els diners", ha apuntat.

D'altra banda, ha recordat que quan Rosell es va presentar a les eleccions a la presidència del Barça es va veure obligat a vendre la seva empresa de màrqueting esportiu, BSM, per no caure en conflicte d'interessos, i ha afegit que realment el que va fer va ser "una venda formal amb un contracte simulat però no real perquè ell seguia darrere de la companyia".

A preguntes del fiscal el testimoni ha assegurat que ni el jutjat ni la Fiscalia va donar cap indicació a la Guàrdia Civil perquè la investigació se centrés només en Rosell.