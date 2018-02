La guerra de banderes passa factura a l’Espanyol

El procés polític continua passant factura a l’ambient de Cornellà-El Prat. L’incident viscut diumenge, quan al sector 120 de la zona de lateral un seguidor d’uns 30 anys i el seu avi, de 84, van ser insultats, agredits i van acabar a l’hospital -el primer va acabar amb la cella oberta, i el segon, amb un cop de puny a les costelles- per haver mostrat una estelada, és l’últim episodi d’un conflicte que sembla lluny de resoldre’s. La campanya iniciada per l’Espanyol -“Per un RCDE Stadium només en blanc-i-blau”- setmanes després de l’1 d’octubre, arran de l’esclat de la guerra de banderes espanyoles i catalanes a l’estadi, no ha tingut l’efecte desitjat. Malgrat que s’hi han adherit alguns col·lectius i grups d’animació, un gran nombre de seguidors, a títol individual, continuen omplint les grades de banderes. L’entitat va condemnar a través de dos comunicats qualsevol forma de violència, i va informar que, al marge de l’actuació policial, emprendrà mesures disciplinàries contra l’agressor, identificat pels Mossos. No és soci, però, tot i així, el club activarà les “mesures necessàries” perquè no accedeixi a les seves instal·lacions esportives fins que la justícia esportiva es pronunciï”. A més, el club es personarà com a acusació en el procediment judicial i s’ha posat a disposició de les víctimes i les seves famílies, a qui oferirà assistència legal i representació lletrada en el procés a fi i efecte de rescabalar el dany sofert.

Tota la família dels agredits està decidida a donar-se de baixa del club després d’un episodi que no va ser aïllat: en el mateix partit, a uns altres aficionats que van exhibir una pancarta en defensa de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez els van tirar un entrepà. Al desembre una part de l’afició també havia escridassat i xiulat seguidors del Girona que havien cantat a favor de la independència i de la llibertat dels presos polítics. En partits posteriors, especialment als derbis, el nombre de banderes espanyoles no havia parat de créixer, i pot seguir-ho fent amb la visita del Madrid el dia 27.

La politització a la grada està enrarint l’ambient en determinats sectors del camp, i molts socis de l’entitat ja han avisat que, si el club no hi posa remei aviat, l’any vinent podrien no renovar el seu carnet. Un fet que s’afegeix als mals horaris i als resultats del primer equip, dos factors que poden comportar un descens de la massa social. “Desitgem que la pau social s’imposi d’una vegada per totes a Catalunya i que totes les conseqüències de la situació política present quedin sempre ben allunyades del món del futbol i de l’esport”, va afegir l’Espanyol, que ha vist com l’assistència mitjana a l’estadi ha passat dels 20.396 espectadors del curs passat als 18.679 de l’actual (1.717 menys).