El CityLift Girona i el Vendrell es juguen la darrera plaça per ser a la Copa

Aquest diumenge es disputa la darrera jornada de la primera volta de l'OK Lliga amb la final de la Copa del Rei en joc. El CityLift Girona i el Vendrell són els principals protagonistes de la jornada ja que busquen, en un duel directe, la darrera plaça per ser a la Copa del Rei, amb els gironins com a visitants a partir de les 12:30 hores. Liceo, Barça, Reus, Noia, Lleida i Igualada, així com els amfitrions del Lloret, ja s'han classificat. L'empat classificaria als gironins.

Per la seva banda, HC Liceo buscarà seguir en el lideratge davant el CP Voltregà, mentre que el FC Barcelona Lassa intentarà sumar una nova victòria davant la Noia Freixenet, en el partit que es podrà seguir per Esport 3.

En la resta de la jornada: CH Lloret Vila Esportiva - Igualada HC, PAS Alcoi - CP Vic, Reus Deportiu - ICG Software Lleida, Recam Làser Caldes - Asturhockey CP i CE Arenys de Munt - Corredor-Mató CH Palafrugell.