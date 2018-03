L'hoquei herba s'anticipa a les falles de València amb la Copa

Quan falta una setmana perquè el València obri la nova temporada de falles, l'hoquei herba anticiparà la pólvora al poliesportiu Verge del Carme Beteró de la capital valenciana a través de la Copa del Rei i de la Reina, competició que reunirà els 8 millors equips masculins i femenins aquest cap de setmana. Per primer cop en aquest torneig, l'organitzador serà un camp neutral, sense equip amfitrió. Fins ara sempre havia acollit la Copa un dels participants.

Enguany, seran 6 els equips catalans masculins i 5 els femenins els que intentaran endur-se dos títols que, els últims dos anys, han tingut els mateixos guanyadors: el Reial Club de Polo, en categoria masculina, i el Club de Campo de Madrid en la femenina. Els barcelonins, líders de la primera volta de la fase regular de la Divisió d'Honor, han guanyat quatre de les últimes cinc edicions del títol. Les madrilenyes, per la seva banda, són líders amb ple de victòries en lliga (10) i s'han endut a casa 6 dels últims 8 títols de Copa. Des del 2010, només el Polo (2015) i el Valdeluz (2013) van ser capaços de privar-los del títol.

Per tot plegat, els dos conjunts seran els principals favorits en les respectives categories. La competició arrencarà amb els partits de quarts de final aquest divendres entre les 11.00 i les 19.00 h. Tots es podran seguir en directe pel web de LaLiga4sports. Les semifinals es disputaran dissabte i diumenge es jugaran les finals.

L'organització del torneig ha previst convertir l'esdeveniment en una gran festa on no només es podran veure els equips més en forma de les respectives Divisions d'Honor, sinó que també s'hi involucraran uns 60 equips que portaran a València més de 1.100 jugadors i jugadores de diferents categories, des d'alevins, 'mamis', 'hockey plus' i seleccions màster. A més, es realitzaran concerts, jornades de formació i competicions d’'e-sports', i hi haurà una zona íntegrament destinada als aficionats, que podran seguir els partits de la Copa a través d'una pantalla gegant situada en una zona d'animació.