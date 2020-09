Una japonesa podrà jugar en un equip masculí

La futbolista japonesa Yuki Nagasato, que va ser campiona del món l’any 2011 i medalla de plata als Jocs Olímpics de Londres 2012, jugarà aquesta temporada en un equip masculí, el Hayabusa Eleven, d’una lliga amateur japonesa. Nagasato, de 33 anys, formava part de la plantilla del Chicago Red Stars de la lliga dels Estats Units des de l’any 2017, però ahir es va anunciar que ha sigut cedit al Hayabusa Eleven, federat a la segona divisió de la lliga de la prefectura de Kanagawa, una regió Tòquio, fins a la temporada 2021. “Donin suport al repte històric de Nagasato perquè les jugadores es barregin en equips masculins!”, va publicar a les xarxes el club. Nagasato serà la primera dona a formar part d’un equip masculí al Japó i una de les poques que ho han intentat en tot el món.

Fa poques setmanes es va saber que als Països Baixos la jugadora Ellen Fokkema, de 19 anys, havia rebut permís per jugar en un club de la quarta divisió anomenat Foarút. El responsable de futbol formatiu de la Federació dels Països Baixos, Art Langeler, va explicar llavors que havien hagut de donar-hi permís ja que “cada any ens arriben peticions per permetre que noies puguin jugar amb els nois, especialment en futbol formatiu o amateur, així que seguirem aquesta iniciativa per si pot obrir la porta a potenciar equips mixtos”. Els Països Baixos ja van permetre als anys 80 equips mixtos en categories formatives. Però després dels 19 anys ja no es permeten equips mixtos. Altres estats, com Alemanya, rebaixen l’edat fins als 18 anys, però la major part no ho permeten.

Tornada a casa

Ara serà Nagasato qui podrà fer caure una barrera al Japó, amb el permís de la federació de futbol local. Nascuda a la regió de Kanagawa, aquesta futbolista torna a casa convertida en una llegenda, ja que és la segona màxima golejadora de la història de la Nadeshiko, com es coneix la selecció nipona, amb 58 gols, superada només per Homare Sawa, que en va marcar 83. A més, ha triomfat a Alemanya, Anglaterra, els Estats Units i Austràlia.