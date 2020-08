Els jugadors aturen la NBA en protesta contra el racisme

Quan faltaven pocs minuts per al quart partit del play-off entre els Milwaukee Bucks i els Orlando Magic, un enfrontament en què els Bucks es podien classificar per a la següent ronda en cas de guanyar, els treballadors de la pista de Florida on s’està organitzant tota la fase final de la NBA com a mesura de prevenció contra el covid-19 van començar a retirar el material. Els Bucks, un dels equips favorits per guanyar el títol, van decidir boicotejar el partit i no jugar-lo per protestar pel cas de violència policial contra un ciutadà afroamericà, Jacob Blake, que davant dels seus tres fills va rebre trets a l’esquena d’uns policies quan no anava armat. Els trets a Blake van passar a la ciutat de Kenosha, a l’estat de Wisconsin, on juguen els Bucks. Un cop es van veure les imatges, es van viure manifestacions a tot el país, amb alguns morts.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled. — NBA (@NBA) August 26, 2020

Els Bucks van arribar al pavelló, però no van sortir a escalfar. Els Magic, els seus rivals, sí que van fer-ho, però el partit no es va jugar. “Estem cansats dels assassinats i la violència”, va explicar George Hill, base de l’equip de Milwaukee. El vicepresident de la franquícia, Alexander Lasry, va explicar: “Algunes coses són més importants que el bàsquet. La postura dels jugadors i el cos tècnic vol expressar que estem tips. Fan falta canvis. Es tic molt orgullós dels meus jugadors, que han demostrat que volen aconseguir canviar les coses de veritat”. L’estrella de l’equip, el grec amb arrels nigerianes Giannis Antetokounmpo, va dir: “Volem que el lema Black Lives Matter no sigui només una marca, volem canviar les coses”.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

LeBron, contundent

Els jugadors de la NBA han destacat com un dels col·lectius més actius a l’hora de reclamar canvis en un país que viu un fort debat al voltant del racisme just quan Donald Trump vol ser reelegit com president. La gran estrella dels Los Angeles Lakers, LeBron James, va utilitzar les xarxes per enviar un dur missatge contra Trump. I, de fet, els altres partits que s’havien de jugar ahir es van suspendre, ja que altres equips es van sumar al boicot iniciat pels Bucks. La NBA, doncs, queda aturada.

651x366 Els Milwaukee Bucks de la NBA es neguen a jugar el seu partit del play-off per protestar contra un nou cas de violència policial contra afroamericans / EFE Els Milwaukee Bucks de la NBA es neguen a jugar el seu partit del play-off per protestar contra un nou cas de violència policial contra afroamericans / EFE

La NBA, després de l'aturada per culpa del covid-19, va tornar a la bombolla d’Orlando amb un missatge d’unió contra el racisme. A l’inici dels partits, tots els jugadors s'han agenollat mentre sonava l’himne nacional, en record a l’assassinat de George Floyd i en motiu de protesta contra el racisme. A més, molts jugadors han portat missatges contra el racisme a les samarretes, enlloc del seu nom.